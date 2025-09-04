Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси сообщил о задержании гражданина Польши по обвинению в осуществлении шпионской деятельности. Основной целью задержанного был сбор разведывательной информации, касающейся подготовки и проведения предстоящих совместных российско-белорусских учений «Запад-2025».

Как следует из репортажа государственного телеканала «Беларусь 1», инцидент произошел в городе Лепель Витебской области. Личность задержанного установлена: им оказался уроженец 1998 года Гжегож Гавел, постоянно проживающий в Кракове и являющийся гражданином Польши.

«В Витебской области после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши задержаны граждане Беларуси и Польши», — сообщает телеканал.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками белорусской контрразведки. По их данным, Гавел был захвачен с поличным в момент получения секретного документа. При личном досмотре у него была изъята восьмистраничная ксерокопия документации, в которой содержатся сведения под грифом «секретно», касающиеся планирования учений «Запад-2025».

Согласно репортажу, задержанный в ходе следственных действий дал признательные показания. Он подтвердил, что находился в Лепеле с конкретным заданием — собирать и фиксировать информацию о передвижениях военной техники, дислокации частей и других аспектах, связанных с подготовкой к масштабным учениям.

В ходе проведения обыска силовики обнаружили и изъяли у Гавела денежные средства в различных валютах: доллары США, евро, белорусские рубли, болгарские левы и польские злотые. Также у него был найден мобильный телефон и SIM-карта, которая, как установили следователи, была зарегистрирована на имя другого человека.

Какие данные собирал поляк

Как сообщает «Беларусь 1», в распоряжении следствия имеется комплекс неопровержимых улик, подтверждающих факт шпионской деятельности поляка. Основным вещдоком является секретный военный документ, который был получен задержанным непосредственно перед его поимкой.

Следствие установило, что для сбора информации Гавел использовал социальные сети. Через них он вышел на контакт с гражданином Беларуси и предложил ему тайное сотрудничество в интересах спецслужб Польши. Суть предложения заключалась в том, что белорусский гражданин должен был осуществлять скрытый сбор информации, составляющей государственную тайну.

Согласно обвинению, собираемая информация носила строго конфиденциальный характер и включала в себя персональные данные и сведения о представителях командного состава Вооруженных сил, а также о действующих сотрудниках органов военной контрразведки Беларуси.

Установлено, что весь массив собранных разведданных Гавел систематически передавал своему куратору из польских спецслужб. В качестве конкретного получателя информации называется Агентство внутренней безопасности (ABW) Польши.

Передаваемые сведения касались расположения, инфраструктуры и режима функционирования стратегически важных военных объектов на территории Беларуси. За предоставление закрытой информации польский гражданин гарантировал своему белорусскому сообщнику стабильное ежемесячное денежное вознаграждение.

Цели и задачи учений «Запад-2025»

Основной целью предстоящих 12-16 сентября совместных учений Беларуси и России «Запад-2025» станет проверка способностей двух стран гарантировать военную безопасность. Как сообщил 13 августа помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко, маневры на территории республики будут направлены на объединение воинских формирований для защиты безопасности Союзного государства и отработки отражения потенциальных угроз.

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2025» включают отработку оборонительных действий, противовоздушную оборону, авиационное взаимодействие и нейтрализацию диверсионных подразделений. Координационный центр маневров будет находиться под управлением Генерального штаба ВС Беларуси. Подразделения российской армии с техническими средствами начали прибывать в республику для подготовки к учениям в первых числах августа.

Ранее, в мае, министр обороны Виктор Хренин анонсировал перенос ключевых этапов учений из приграничных зон в центральные регионы страны — данное решение было мотивировано необходимостью снижения напряженности в прилегающих районах. Глава военного ведомства акцентировал, что маневры «Запад-2025» не имеют агрессивной направленности в отношении третьих стран, а их параметры существенно уступают масштабам проводимых НАТО учений в Европе.