«Мирный план» президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине является антироссийским, поскольку цель американского лидера — предотвратить стратегическую победу Москвы. Такое мнение журналист Юлия Латынина* высказала в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«План Трампа совершенно антироссийский. План Трампа делает главную вещь, которая крайне невыгодна России. Он останавливает [военную операцию], в которой Россия имеет стратегическое преимущество», — заявила Латынина*.

По ее мнению, то, что план называют пророссийским, является «пиар-операцией» против Трампа, в которой участвуют три силы.

«Во-первых, это глубокое государство, которое, если Трамп пойдет по воде, скажет, что Трамп не умеет плавать. Во-вторых, это Европа, которая хочет, чтобы Трамп вел за них войну, которую они не могут выиграть, которую никто не может выиграть (ну, или хотя бы нес ответственность за то, что эта война не выиграна). И в-третьих, что самое удивительное, это та самая Украина, которая управляется из внешнего «общака»», — пояснила Латынина*.

Она добавила, что при этом план Трампа «учитывает некоторые позиции России», поскольку невозможно прекратить конфликт, «не учитывая позиции побеждающей стороны».

«Если ты сферический конь в вакууме, каковыми являются европейские чиновники, то, конечно, можно в этом вакууме политическом некоторое время жить и мечтать о девятом небе. Но если ты всерьез хочешь прекратить [конфликт], а Трамп действительно всерьез хочет прекратить [конфликт], потому что он хочет предотвратить стратегическую победу России, то ты вынужден считаться с кое-какими требованиями России», — пояснила Латынина*.

В ноябре западные СМИ сообщили, что группа высокопоставленных американских и российских чиновников разрабатывает масштабный план по урегулированию конфликта на Украине. Главными авторами были названы спецпосланник президента США Стив Уиткофф и его российский коллега Кирилл Дмитриев.

Известно, что мирный план включает 28 пунктов. Так, предполагается, что в рамках урегулирования конфликта:

Крым, ЛНР и ДНР признаются де-факто российскими;

Военные действия в Херсонской и Запорожской областях замораживаются вдоль линии соприкосновения;

Украина выводит войска из подконтрольной ей территории Донбасса, которая станет нейтральной демилитаризованной буферной зоной;

Россия, со своей стороны, отказывается от территорий, которые контролирует за пределами пяти указанных регионов.

Кроме того, Украина отказывается от вступления в НАТО, но может вступить в Евросоюз, а численность ВСУ ограничивается в 600 тыс. человек. Согласно мирному плану, $100 млрд замороженных российских активов будут вложены в усилия США по восстановлению Украины, Запорожскую АЭС запустят под контролем МАГАТЭ, а электроэнергию начнут распределять поровну между Россией и Украиной.

2 декабря в Москву прилетели Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным, его помощником Юрием Ушаковым и Дмитриевым.

Ушаков рассказал журналистам, что после переговоров мир на Украине стал «точно не дальше». Он сообщил, что по территориальному вопросу стороны пока не нашли компромиссный вариант.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ключевым пунктом спора в ходе урегулирования являются территории ДНР, остающиеся под контролем Киева.

Путин в свою очередь назвал встречу очень полезной и нужной и подчеркнул, что она была необходима. Он не стал уточнять, какие предложения мирного плана США устраивают или не устраивают Россию, поскольку, по его словам, это может нарушить «режим работы». «Я думаю, что надо включаться в эту работу, а не мешать», — добавил Путин.

*внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов