Французская газета Le Figaro пишет, что параллельно с обсуждением мирных инициатив по Украине между США и Евросоюзом разгорается спор о замороженных российских активах. В проекте плана, подготовленного специальным посланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом совместно с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, содержится положение, которое европейские страны восприняли как попытку Вашингтона получить доступ к этим средствам.

По данным Le Figaro, речь идет примерно о 190 млрд евро российских активов, находящихся на счетах крупного европейского депозитария Euroclear в Брюсселе. Эти средства были заблокированы после начала конфликта, и Евросоюз на протяжении двух лет обсуждает механизм использования доходов от них для поддержки Украины. Европейские страны считают, что именно им приходится финансировать Киев в условиях сокращения американской помощи, поэтому контроль над авуарами должен оставаться у ЕС.

Именно поэтому пункт, появившийся в плане Уиткоффа — Дмитриева, вызвал в Европе резкое неприятие, отмечает газета. Европейские столицы рассматривают его как попытку «захвата» активов, которые США не контролируют, но которые имеют ключевое значение для европейской финансовой стратегии в отношении Украины.

Издание подчеркивает, что спор о замороженных активах становится отдельным фронтом разногласий между Брюсселем и Вашингтоном — на фоне гораздо более широких дипломатических дискуссий о роли США и ЕС в будущей модели финансирования восстановления Украины.