Бизнесмен Александр Лебедев считает, что его сын Евгений Лебедев, который в 2020 году получил от королевы Великобритании титул «барона Сибирского» и стал членом Палаты лордов, не является частью британской элиты. Об этом Лебедев-старший заявил в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Он представитель такой российский вполне себе. Он же лорд Сибирский, я хочу помнить. Он во всяком случае не захотел бы сам, чтобы его считали представителем британской элиты в нынешних условиях», — сказал Лебедев.

По словам бизнесмена, у его сына есть российский паспорт.

«Он только прилетел из Якутии, куда летал в самую дальнюю точку, где был самый северный гулаговский лагерь. Туда добираться только нужно недели две, Бог знает на чем, на всяких лодках и с риском для жизни. Никакой он британской элитой не стал», — добавил Лебедев.

Евгений Лебедев с детства жил в Великобритании, получил подданство Соединенного Королевства в 2010 году. Является совладельцем изданий Independent и Evening Standard.

В 2020 году королева Великобритании Елизавета II присвоила ему титул «Барон Лебедев из Хэмптона в Лондонском боро Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». В публикации Evening Standard утверждалось, что Лебедев-младший получил титул за заслуги перед медиаиндустрией и благотворительную деятельность.

После этого Евгений Лебедев стал членом Палаты лордов, на получение пожизненного членства его номинировал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.