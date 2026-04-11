Семь российских следственных изоляторов перешли из ведения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в ведение Федеральной службы безопасности России. Это следует из данных СПАРК и Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ФСБ получила в свое распоряжение московское СИЗО-2 «Лефортово», СИЗО-3 в Петербурге, СИЗО-4 в Ростове-на-Дону, СИЗО-5 в Краснодаре, СИЗО-6 во Владикавказе, СИЗО-7 в Челябинске и СИЗО-8 в Симферополе.

Согласно выпискам из реестра юрлиц, в марте во всех изоляторах, кроме петербургского и челябинского, сменилось начальство. Данных о руководителе СИЗО в Симферополе в ЕГРЮЛ и базе СПАРК нет.

Президент России Владимир Путин в июле 2025 года подписал закон о воссоздании следственных изоляторов в системе ФСБ. Согласно документу, с 1 января 2026-го в ведение спецслужбы перешли СИЗО центрального подчинения ФСИН.

В соответствии с законом, органы безопасности уполномочены доставлять и конвоировать подозреваемых, обвиняемых и осужденных в суд и на следственные действия, а также охранять их и предупреждать о недопустимости нарушений.

Соавтор поправок, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, говорил, что закон призван повысить эффективность расследования уголовных дел по преступлениям, направленным против государственной безопасности.

Передача СИЗО в ведение ФСБ, по словам депутата, позволит «гарантированно оградить подследственных шпионов и террористов» от общения с обвиняемыми по другим статьям. Также это поможет «пресечь попытки иностранных разведок и террористических организаций устанавливать связь со своими агентами» и мешать следствию, объяснил Пискарев.

После вступления в Совет Европы в 1996 году Россия обязалась передать управление всеми своими пенитенциарными учреждениями и надзор за исполнением наказаний в ведение Минюста. Для выполнения этого обязательства российские СИЗО, находившиеся в подчинении органов безопасности, по указу президента от 2005 года были переданы в уголовно-исполнительную систему.

После начала военной операции на Украине в 2022 году Россия перестала быть членом Совета Европы. Депутат Пискарев, обосновывая необходимость вернуть следственные изоляторы в ведение ФСБ, заявил, что принятые ранее с подачи Запада решения «не способствовали повышению уровня безопасности в нашей стране и эффективному пресечению опасных преступлений».