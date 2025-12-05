Президент России Владимир Путин уже второй день находится с официальным визитом в Индии, куда он прибыл по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Что пишут об этом индийские СМИ — в обзоре RTVI.

Hindustan Times:

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом для участия в 23-м саммите Индия-Россия с премьер-министром Нарендрой Моди. Его самолет «Летающий Кремль» мгновенно стал самой обсуждаемой темой в городе.

Это первый визит российского президента в Индию после начала «спецоперации» Москвы на Украине, что придает встрече значительное геополитическое значение. В преддверии своего визита Путин заявил, что надеется «вывести отношения между Индией и Россией на новый уровень».

Куда бы он ни отправился, два знаковых символа путешествий Путина — уникальный президентский самолет Ил-96-300ПУ, который часто называют «Летающим Кремлем», и его бронированный лимузин Aurus Senat — сразу привлекают внимание. Его самолет стал самым отслеживаемым рейсом по пути в Индию.

Он не использует модифицированные самолеты Boeing или Airbus, а летает на полностью российском самолете Ил-96-300.

India Today:

Премьер-министр Нарендра Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что Индия не занимает нейтральную позицию и выступает за мир в ***** [военном конфликте] на Украине, повторив позицию, озвученную им ранее в этом году Дональду Трампу. В ходе долгожданной двусторонней встречи в Дели в пятницу премьер-министр Моди высоко оценил Путина как дальновидного лидера и подчеркнул, что «сейчас наступила эра мира».

«Индия не нейтральна. У Индии есть позиция, и эта позиция — за мир. Мы поддерживаем все усилия по достижению мира и стоим плечом к плечу со всеми, кто прилагает усилия для достижения мира», — сказал премьер-министр Моди, а Путин сидел рядом с ним и внимательно слушал.

В ходе встречи была заметна дружеская атмосфера между двумя лидерами, которая сыграла решающую роль в укреплении прочного стратегического партнерства между Россией и Индией. За последние 11 лет лидеры встретились 19 раз.

NDTV:

Время визита Путина в Индию имеет большое значение, поскольку оно знаменует собой 25-летие стратегического партнерства между Индией и Россией, которое началось в первый год президентства Путина. <…>

Путин находится в Индии в то время, когда Нью-Дели ведет переговоры с США о торговом соглашении о снижении карательных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом на индийские товары в связи с закупками Индией российской нефти.

Москва десятилетиями была крупнейшим поставщиком оружия в Индию и заявляла о намерении импортировать больше индийских товаров, чтобы увеличить товарооборот до $100 млрд к 2030 году. До сих пор ситуация складывалась в пользу России из-за импорта ее энергоносителей в Индию.

С тех пор как европейские страны сократили свою зависимость от российских энергоносителей после <…> [начала боевых действий на Украине] почти четыре года назад, Индия увеличила объемы закупок российской сырой нефти по сниженным ценам.

Times of India:

Источники в правительстве сообщили Times of India, что визит президента Путина, как ожидается, будет иметь большое значение для укрепления экономического сотрудничества, поскольку он путешествует в сопровождении большой делегации представителей бизнеса.

Индия рассчитывает на сокращение значительного дефицита в торговле с Россией и изучает различные возможности для увеличения индийского экспорта. К ним относятся фармацевтические препараты, автомобили, а также сельскохозяйственные товары, такие как морепродукты.

Должностные лица заявили, что улучшение доступа к экспорту поможет индийским компаниям расширить российский рынок сбыта. Ожидается, что это также будет способствовать созданию рабочих мест и повышению благосостояния индийских фермеров за счет расширения возможностей для поставок сельскохозяйственной продукции.

По данным правительственных источников, в ходе визита ожидается подписание ряда соглашений и меморандумов о взаимопонимании в таких сферах, как судоходство, здравоохранение, удобрения и коммуникации.

Также вероятно расширение сотрудничества в областях межличностных контактов, мобильного партнерства, культурных обменов и научного взаимодействия. Обе стороны также готовятся к подписанию ключевых двусторонних документов в ходе саммита в пятницу, включая долгосрочную дорожную карту экономического сотрудничества до 2030 года.

Президент Путин также планирует выступить на индийско-российском бизнес-форуме, где правительства обеих стран рассчитывают активизировать партнерство в частном секторе и привлечь новые инвестиции.

Indian Express:

«Вы можете его любить или ненавидеть, но вы не можете его игнорировать». Эта фраза, которой когда-то описывали Августина, христианского богослова V века и епископа Гиппона в Северной Африке, впоследствии применялась и в отношении многих лидеров, включая президента России Владимира Путина. Его визит в Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди всколыхнул несколько западных столиц. <…>

Конфликт на Украине обострил напряженность между Россией и странами НАТО, что привело к жестким санкциям и дальнейшей изоляции этой страны. Однако три года спустя Путин по-прежнему остается занозой для лидеров НАТО, которых раздражает его близость к таким странам, как Китай и Индия. Статья группы европейских послов в Дели, в которой они «советуют» Индии, как следует вести себя с Россией, показывает, что раздражение перерастает в разочарование.

Как безжалостная военная кампания не смогла подавить Путина, так и бескомпромиссная дипломатическая кампания не смогла остановить Моди. Этот визит запомнится мощным посланием миру, общие контуры которого включают в себя конец эпохи гегемонистского порядка, подлинную многополярность, основанную на стратегической автономии, и, что самое главное, неприятие двуличия и двойных стандартов в международных отношениях.

В отношениях с Россией индийское руководство не будет забывать о своей давней приверженности прекращению войн. Однако построение мира — это улица с двусторонним движением, требующая более глубокого взаимопонимания.