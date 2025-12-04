4 декабря президент России Владимир Путин прибывает в Индию с официальным визитом по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Он продлится два дня. Одна из главных тем, которую обсудят лидеры, — поставки российской нефти. Как отметили опрошенные RTVI эксперты, Нью-Дели остается одним из основных покупателей «черного золота» у Москвы: на Россию приходится треть индийского нефтяного импорта. Однако из-за давления США и угроз вторичных санкций объемы поставок уже сократились и могут сократиться еще больше. Подробности — в материале RTVI.

Визит на фоне давления

4 декабря президент России впервые за четыре года посещает Индию с официальным двухдневным визитом. Официальные переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди намечены на пятницу, 5 декабря.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне поездки, Россия собирается продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией, «не позволяя никому вмешиваться».

В августе США ввели 25-процентные тарифы для Нью-Дели из-за того, что страна продолжает прямо или косвенно закупать российскую нефть. В итоге суммарные пошлины для индийских товаров, которые экспортируются в США, достигли 50%.

«Тарифы между Индией и Соединенными Штатами — это, скорее, вопрос двусторонних отношений между Индией и Соединенными Штатами. Что нас беспокоит, так это то, как мы собираемся продолжать и увеличивать объем нашего двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в это», — подчеркнул Песков.

В середине октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что Моди обещал ему отказаться от поставок нефти из России.

«Я был недоволен тем, что Индия покупает нефть. И сегодня он заверил меня, что они не будут покупать нефть у России. Это серьезный шаг вперед. Теперь я должен убедить Китай сделать то же самое», — рассказал глава Белого дома.

По данным аналитической фирмы Kpler, отгрузка российской нефти в Индию с 1-го по 17 ноября действительно сократилась на 66%: с октябрьских 1,88 млн баррелей в сутки до 672 тыс., пишет The Economic Times.

Также в ноябре телеканал BBC сообщил, что крупнейший в Индии конгломерат Reliance Industries прекратил импорт российской сырой нефти для своего нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре.

В Кремле отметили, что сокращение может быть временным. Дмитрий Песков заявил, что «некоторые компании снижают объемы закупок, некоторые компании увеличивают закупки». Он подчеркнул, что система очень гибкая, она очень «живо и тонко» реагирует на давление третьих стран.

Не могут друг без друга

После начала военного конфликта на Украине в 2022 году Индия стала одним из основных покупателей российской нефти, особенно после того, как Евросоюз ввел санкции, напомнил в разговоре с RTVI эксперт Финансового университета при Правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Индия важна для России с точки зрения нефтяного экспорта, потому что именно на Индию были переключены основные объемы российского морского экспорта сырой нефти и отчасти нефтепродуктов. Это тот объем, который раньше шел в Европу, пока ЕС не ввел эмбарго на импорт морским путем», — подчеркнул Станислав Митрахович.

По словам эксперта, актуальная официальная статистика по поставкам нефти пока закрыта и появится лишь через два с лишним месяца. То есть даже данные о поставках в октябре появятся в доступе в середине декабря. Митрахович признал, что были случаи, когда экспортные объемы действительно снижались. Одна из версий заключалась в том, что эта нефть «складируется на танкерах в море», где и ожидает дальнейшей разгрузки.

«Соответственно, либо на каком-то этапе придется экспорт сокращать, либо эти танкеры найдут своего покупателя — через посредников и со скидками. Условно, это будут не прямые поставки из России в Индию, а поставки, к примеру, из Сингапура или ОАЭ в Индию. А как эта нефть по документам сначала попала в Сингапур или ОАЭ — это отдельный вопрос», — добавил эксперт в разговоре с RTVI.

Западные агентства и статистика могут говорить, что Индия сократила закупки, но на самом деле значительная часть нефти пойдет через цепочку посредников, зарегистрированных в странах глобального Юга и Востока, допустил Митрахович.

«Нет в мире стран такого уровня потребления, как Китай или Индия, чтобы их можно было заменить», — констатировал он.

Как рассказал RTVI индийский специалист в области российской энергетики Арун Пракаш, Индия импортировала в среднем 2,2 млн баррелей российской нефти в сутки, а в какой-то момент этот показатель вырос до 2,8 млн, что составило почти 35% от общего импорта сырой нефти.

«Действительно, в будущем возможно некоторое сокращение импорта, которое невозможно полностью восполнить. Санкции оказывают большое давление на импортеров нефти, но так как большинство НПЗ принадлежат государству, они защищены от таких санкций. В долгосрочной перспективе, безусловно, возникнет дефицит импорта российской нефти, учитывая угрозу вторичных санкций, но это может не привести к полному запрету», — допустил индийский эксперт.

Как рассказал Арун Пракаш, Индия традиционно импортирует сырую нефть из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ, Омана, Катара и Нигерии. США также начали предлагать свое сырье, так что Штаты тоже могут стать одним из игроков на этом рынке.

Что еще на повестке дня

Нефть — далеко не единственная тема, которую планируют обсудить Владимир Путин и Нарендра Моди. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, во время визита планируется подписание 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Индия планирует арендовать у России атомную подводную лодку примерно за $2 млрд. Издание отмечает, что переговоры на этот счет велись около 10 лет, но постоянно заходили в тупик из-за цены. При этом стороны достигли соглашения еще до визита Владимира Путина. Как утверждает агентство, в ноябре официальные лица Инди посетили одну из российских верфей. Нью-Дели рассчитывает получить подлодку в течение двух лет, однако из-за «сложности проекта» сроки могут сдвинуться.

Также в ноябре сообщалось, что Москва и Нью-Дели готовят соглашение о гарантиях для трудовых мигрантов из Индии, которые работают в России. Оно может быть подписано во время визита Владимира Путина.

Как рассказал в интервью RTVI директор автономной некоммерческой организации (АНО) по оказанию помощи соотечественникам Индии «Ближний Клуб», руководитель бюро The Times of India в Москве Девадатхан Наир, сейчас в России около 63 тыс. приезжих из Индии. Из них примерно 26 тыс. — студенты, 33 тыс. — это разнорабочие, а остальные — это люди, которые, к примеру, ведут бизнес.

Помимо этого, в начале декабря Госдума ратифицировала военное соглашение между Москвой и Нью-Дели. Документ регулирует процедуру отправки «воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов Республики Индия на территорию Российской Федерации».

Также в преддверии визита российского лидера директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия хочет приобрести больше ЗРК С-400 «Триумф». Он напомнил, что страна оценила эффективность систем в ходе операции «Синдур» — во время майского конфликта с Пакистаном. Вероятно, этот вопрос тоже будет обсуждаться на переговорах Владимира Путина и Нарендры Моди 5 декабря.