Люксембургский инвестхолдинг LetterOne не может выплатить своим совладельцам Михаилу Фридману и Петру Авену около $300 млн накопленных дивидендов из-за действующих против них санкций, пишет Financial Times (FT).

Согласно информации газеты, общая сумма невыплаченных дивидендов складывается из двух частей: $200 миллионов, утвержденных собранием акционеров в феврале 2024 года, и частичной выплаты за 2022 год в размере $172 миллионов. Этот факт, как отмечает издание, зафиксирован в финансовой отчетности компании, которая была представлена в прошлом месяце.

Из $172 млн дивидендов, одобренных в 2022 году, $68 млн успели выплатить до введения санкций ЕС и Великобритании. Следовательно, невыплаченными остаются около $104 млн.

В LetterOne пояснили FT, что эти дивиденды связаны с результатами работы компании за 2021 год. По закону компания вынуждена замораживать те их части, которые предназначены лицам, находящимся под санкциями.

Компания LetterOne была учреждена в 2013 году Михаилом Фридманом, Петром Авеном, а также их партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. После введения санкционных мер в структуре управления холдингом произошли изменения: доли Авена и Фридмана были заморожены, и они были отстранены от операционного управления деятельностью компании. При этом за ними сохранилось право собственности на принадлежащие им акции.

В 2022 году, после начала военной операции на Украине, Евросоюз и Великобритания ввели персональные санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана. В обосновании решения ЕС указывалось, что Авен, по мнению регулятора, извлекал выгоду из близости к властным структурам, а Фридман, как утверждалось, выстроил тесные отношения с правительством Владимира Путина. В качестве мер воздействия их активы на территории Евросоюза были заморожены, а самим бизнесменам запретили въезд в страны ЕС.

Бизнесмены, назвав санкции необоснованными, подали в мае 2022 года иск против Совета ЕС в суд ЕС. В апреле 2024 года суд частично встал на их сторону, отменив ограничения за период с февраля 2022-го по март 2023 года.

Причиной стало решение суда о том, что Совет ЕС не предоставил убедительных доказательств причастности предпринимателей к поддержке российских властей.

Хотя в санкционных документах говорилось, что они «поддерживали» российских чиновников и политику, нарушающую целостность Украины, суд счел эти доводы недостаточно подтвержденными.

В марте 2023 года Совет Европейского союза провел пересмотр оснований для продления санкционного режима в отношении Авена и Фридмана, формализовав их статус. Новая формулировка причин определяет бизнесменов как «ведущих предпринимателей, участвующих в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации».

Несмотря на частичную отмену предыдущих ограничений судом, оба фигуранта до сих пор включены в санкционные перечни ЕС и Великобритании.