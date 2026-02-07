Бывший заместитель министра юстиции России Сергей Тропин, которого накануне вечером нашли мертвым в собственной ванне, скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает ТАСС со ссылкой на «медицинские службы».

По данным телеграм-канала «112», на момент смерти 72-летний экс-чиновник мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, а в его квартире при осмотре нашли «запрещенный в России револьвер».

Источник ТАСС заявил, что Тропину стало плохо с сердцем в ванной комнате его квартиры на 3-й Красногвардейской улице, где он в итоге и скончался. Кто обнаружил его тело, не сообщается.

Еще накануне вечером, когда стало известно о смерти бывшего замминистра, СМИ заявили, что она не рассматривается как насильственная. Журналисты связались с дочерью Тропина, на тот момент она была не в курсе случившегося.

Сергей Тропин занимал пост заместителя министра юстиции России в период с февраля 1996 года по март 1997 года, когда президентом страны был Борис Ельцин. В мае 1996 года глава государства присвоил ему чин государственного советника юстиции I класса. Приказ об освобождении Тропина от должности подписал премьер-министр РФ Виктор Черномырдин.

До назначения заместителем министра Тропин занимал пост замначальника отдела и заведующего сектором Государственно-правового управления президента России. На этой должности в 1994 году по указу Ельцина ему было присвоено звание заслуженного юриста РФ.

В 1991 году Тропин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ответственность за хищение имущества, совершенное путем присвоения или растраты», а в 2004 году получил ученую степень доктора юридических наук за работу «Государственное управление в правоохранительной сфере в механизме обеспечения экономической безопасности России».