Бывший замминистра юстиции России Сергей Тропин найден мертвым в своей квартире в центре Москвы, сообщают РИА Новости и РЕН ТВ со ссылкой на источники в пятницу, 6 февраля. По предварительным данным, экс-чиновник утонул в собственной ванной.

Тело Тропина обнаружили в его квартире в Пресненском районе Москвы, пишет телеграм-канал Mash. Эксперты выясняют, идет ли речь о самоубийстве или несчастном случае. По данным РИА Новости, смерть не носит криминального характера.

Официальных сообщений о смерти Тропина и ее причинах не поступало.

Сергей Тропин занимал пост замминистра юстиции в 1996-1997 годах.

В середине января был найден мертвым бывший замминистра труда Александр Скляр. Его тело обнаружили в частном доме в московском поселении Филимонковское. По данным Shot, причиной смерти 50-летнего экс-чиновника стало самоубийство. Как утверждает телеграм-канал, перед смертью Скляр разослал друзьям прощальные сообщения, в которых негативно отзывался о своей жене.