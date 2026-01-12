Высокопоставленный сотрудник российского посольства в Никосии был найден мертвым в своем кабинете 8 января, местной полиции передали тело с сообщением, что причиной смерти стало самоубийство. Об этом сообщает кипрский телеканал ANT1.

Обновление. Российское посольство в Республике Кипр подтвердило смерть дипломата: «С прискорбием сообщаем, что 8 января 2026 года ушел из жизни наш коллега, сотрудник посольства А. В. Панов. Его смерть является глубоко личной трагедией для его родных и близких. Семье покойного оказана вся необходимая помощь и поддержка. Во взаимодействии с кипрскими компетентными органами посольство занимается вопросами скорейшей репатриации его тела на Родину».

По его данным, власти Кипра узнали о случившемся через несколько часов после обнаружения тела. Когда полицейские прибыли к посольству, им не разрешили пройти в здание и передали тело во дворе, говорится в сообщении.

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, власти принимающего государства не могут входить в помещения дипмиссии без согласия ее главы. Это означает, что даже в случаях смерти, требующих расследования, правоохранительные и следственные органы принимающей страны не могут быть автоматически допущены на место происшествия.

В ответ на свой запрос правоохранители получили запрет на проведение расследования в посольстве. Кипрские власти надеются получить больше информации после экспертизы тела, которая должна состояться в понедельник, 12 января, передает канал.

Как стало известно ANT1, сотрудник посольства оставил предсмертное письмо, но местным правоохранителям его не показали и сообщили в дипмиссии, что отправят его в Москву. МИД Республики Кипр уже получил уведомление о произошедшем, компетентные органы «внимательно следят» за развитием ситуации, добавил телеканал.

Одновременно кипрские власти разыскивают российского бизнесмена, бывшего главу «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который исчез в Лимассоле 7 января, незадолго до обнаружения тела дипломата в посольстве. Последний сигнал его мобильного телефона был зафиксирован в труднодоступном прибрежном районе, но поиски осложнены плохой погодой, пишет Cyprus Times.

Местные СМИ описывают эти события с формулировками «двойной триллер» и «загадочная смерть». Они отмечают, что два инцидента произошли друг за другом в период напряженности в отношениях России и Кипра, которому в январе перешло председательство в Евросовете. Никосия в своей программе среди прочего заявила о намерении продолжить поддержку Украины и осудила «гибридные атаки» против Евросоюза, обвинив в них российскую сторону.