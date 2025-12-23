Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»), следует из реестра лицензий на сайте ведомства.

«Наименование организации: образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук». Регистрационный номер: Л035-00115-77/00096857. Статус: приостановлена полностью», — указано в реестре.

Приостановка образовательной лицензии означает, что учебное заведение не имеет права вести образовательную деятельность, набирать новых студентов и выдавать дипломы государственного образца до устранения нарушений, отмечает «Интерфакс».

В ноябре Рособрнадзор лишил «Шанинку» государственной аккредитации по нескольким образовательным программам, среди них — «Психология», «Менеджмент», «Социология», «Экономика и управление». Решение о лишении аккредитации было принято по результатам проверки образовательной деятельности вуза, на основании вынесенных ранее судебных решений, а также в связи с неустранением различных нарушений.

В апреле Рособрнадзор на год запретил «Шанинке» набирать абитуриентов. Представители вуза пытались оспорить это предписание через суд, но безуспешно.

«Шанинку» уже лишали госаккредитации в 2018 году из-за выявленного несоответствия образовательных программ госстандартам и «недостаточной квалификации преподавателей». В 2020 году аккредитацию вернули.