Лидеры Боевой организации русских националистов (БОРН)* Никита Тихонов и Илья Горячев, отбывающие пожизненные сроки, просили отпустить их на СВО. Об этом в своем стриме рассказал военкор Александр Коц.

Во время августовского эфира Коц озвучил вопрос от зрителя, который интересовался, отпускают ли на спецоперацию пожизненно осужденных.

«Ко мне обращались два человека, которые осуждены на пожизненное заключение. Их не взял ни [основатель ЧВК «Вагнер» Евгений] Пригожин в свое время, не берут и в Минобороны. Они продолжают отбывать наказание», — ответил Коц.

Позже в том же стриме он уточнил, что речь идет о Никите Тихонове, осужденном за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бобуровой, и Илье Горячеве — лидере БОРН*, признанным виновным в организации ряда убийств на национальной почве.

«Ко мне обращался Никита Тихонов <…> и Илья Грячев, — сказал Коц. — Ну вот, не взяли их никуда. Они и сами просились, когда в колониях шел набор, и через письма в разные инстанции — не взяли».

Маркелов и Бабурова были убиты 19 января 2009 года. Виновными в их убийстве суд признал одного из лидеров БОРН* Никиту Тихонова, а соучастницей преступления — его девушку Евгению Хасис. В 2011 году суд приговорил Тихонова к пожизненному лишению свободы. Хасис получила 18 лет колонии. В 2022 году Верховный суд РФ сократил срок наказания для националистки до 17 лет.

Бывший главный редактор журнала «Русский образ» Илья Горячев был осужден к пожизненному лишению свободы в 2015 году по делу БОРН*. Его также признали одним из лидеров этой организации. На счету группировки убийства Маркелова, Бабуровой, судьи Эдуарда Чувашова, антифашистов Федора Филатова, Ильи Джапаридзе и Ивана Хуторского.

* организация признана террористической и запрещена в РФ