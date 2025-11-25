Владимир Путин получил «еще одну тактическую победу» независимо от того, чем завершится обсуждение мирного плана Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет чешская газета Lidovky. По словам автора текста Штепана Гобзы, Кремль оказался в позиции, когда может влиять на процесс, «а потом удобно усаживается в заднем ряду и лишь наблюдает».

Гобза отмечает, что публикация «28 пунктов» российских требований, «в данном случае даже одобренных Вашингтоном», уже дала Путину преимущество. Он называет этот подход «новым типом дипломатии», при котором Кремль задает рамки, ожидая, что Европа и Украина попробуют смягчить условия.

В статье отмечается, что Москва выигрывает при любом сценарии. Если соглашение будет достигнуто, его можно представить как победу: перечень таких требований, как «урезать на две трети армию» Украины и «запретить иностранным дипломатам летать в Киев», Гобза называет «обыкновенным троллингом». Если план провалится, это Кремль устроит еще больше.

Гобза также пишет, что Путин вряд ли возобновит наступление при президенте США Дональде Трампе, но «с 2029 года можно будет опять устроить конфликт», если администрация в Вашингтоне сменится. По мнению журналиста, полный контроль над Донбассом создал бы Москве «идеальные условия» для будущих планов.