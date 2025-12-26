Один из старейших активов основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, зарегистрированный еще в 2009 году «Комбинат питания», ликвидирован. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ, обратил внимание RTVI.

«Комбинат питания» включал в себя фабрики-кухни группы компаний «Конкорд». Производства базировались в Петербурге, Всеволожском районе Ленинградской области и Новой Москве. В апреле 2025 года СМИ писали, что производство в селе Кленово, мощностью мощностью 150 тонн готовой еды в сутки, перешло под контроль ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Ранее, в 2024 году, комбинат питания в поселке Янино под Санкт-Петербургом перешел RBE Group Андрея Шокина.

Свои фабрики «Конкорд» начал распродавать и закрывать после того, как лишился контрактов на поставку питания российской армии. Это произошло после военного мятежа, организованного Пригожиным летом 2023 года.

В пояснительной записке к ежегодному отчету ООО «Комбинат питания», опубликованному в апреле 2025 года, отмечалось, что ООО «планирует утвердиться в 2024 году в новых направлениях экономической деятельности». Там также говорилось, что «Комбинат питания» «не планирует прекращение деятельности, перемещение в другие географические регионы, реорганизацию в ближайшие 12 месяцев». Чистые активы ООО «Комбинат питания» на конец 2024 года, как следует из базы Спарк, составляли 1,7 млрд рублей. Ликвидация ООО, по данным ЕГРЮЛ, произошла 3 сентября 2025 года.

Тем временем сама группа «Конкорд», включающая ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ООО «Конкорд кейтеринг», перешедшая, как сообщалось ранее, под контроль сына Евгения Пригожина Павла, продолжает функционировать.

По итогам 2024 года чистая прибыль головной компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» оставила 37,3 млн рублей. Есть еще один показатель — чистые активы (грубо говоря, реальная стоимость имущества компании после того, как из нее вычли все долги). И тут «Конкорд менеджмент и консалтинг» ушел в минус почти на 318 млн рублей. Это значит, что компания крайне неустойчива — и в случае чего ей крайне проблематично будет расплатиться с долгами.