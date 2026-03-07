В США за последние 25 лет линчевали минимум 70 человек, но число жертв может быть больше. Об этом сообщает Axios со ссылкой на доклад организации по защите гражданских прав JULIAN.

Главный тезис доклада под названием The Crimson Record: линчевания чернокожих мужчин в Америке не прекратились, а изменили форму. В отчете задокументированы 70 случаев того, что авторы называют «линчеванием нового времени», — в семи южных штатах США с 2000 по 2025 год.

В список включены случаи в Джорджии, Техасе, Луизиане, Флориде, Теннесси и Алабаме; с учетом смертей при невыясненных обстоятельствах общее число жертв, по оценке авторов, может превысить 100. Больше всего случаев зафиксировано в Миссисипи — 20.

Часть из них, по словам авторов, были неверно классифицированы как самоубийства или несчастные случаи, что лишает семьи погибших возможности добиться справедливости и скрывает возможную связь этих смертей с проявлениями расового насилия.

«Как только дело квалифицируется как самоубийство, оно перестает расследоваться как возможное убийство», — объясняет основательница JULIAN Джилл Коллен Джефферсон.

В докладе приводятся несколько конкретных случаев, когда были обнаружены тела черных мужчин и их смерти квалифицировались как суицид.

Адвокат по гражданским правам Санни Слотер, не участвовавшая в подготовке доклада, пояснила Axios: исход расследования во многом определяется заключением судебно-медицинского эксперта. Семьи могут оспорить такие решения, однако расследования меняют направление крайне редко — только если эксперт пересматривает свои выводы.

Социолог Эми Кейт Бейли из Университета Иллинойса в Чикаго, специализирующаяся на исторических данных о линчеваниях, отметила, что споры вокруг классификации смертей сопровождают эту тему с самого начала.

Она отмечает, что между историческими кампаниями расового террора и современными событиями прослеживается «важная концептуальная связь». Исследователи зафиксировали около 6,5 тыс. задокументированных случаев линчевания афроамериканцев в период с 1865 по 1950 годы. «Насилие меняет форму со временем, но лежащая в его основе динамика не исчезает сама по себе», — говорит Бейли.

В марте 2022 года президент Байден подписал Закон об антилинчевании имени Эммета Тилла, впервые в истории США признавший линчевание федеральным преступлением на почве ненависти — после более чем ста лет безуспешных попыток принять подобный закон. Документ направлен против сговора с целью совершения преступлений на почве ненависти, повлекших смерть или тяжкий вред здоровью, и предусматривает наказание сроком до 30 лет.

Однако JULIAN называет закон «беззубым»: ни одного широко освещенного уголовного преследования на его основании так и не было возбуждено.