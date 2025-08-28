В результате атаки беспилотников на Волгоградскую область начался пожар в одном из строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

Губернатор сообщил, что силами ПВО отражается массированная атака дронов на территорию и объекты транспортно-логистической инфраструктуры региона.

Бочаров отметил, что, по предварительным данным, в результате падения обломков загорелось одно из технических строений локомотивного депо в городе Петров Вал Камышинского района.

«Пожар оперативно потушен. Пострадавших нет», — добавил он.

Пресс-служба Приволжской железной дороги передает, что движение поездов на станции Петров Вал приостановлено.

«Идет обследование инфраструктуры. Возможна задержка пассажирских поездов», — сказано в сообщении.

Для координации работы по ликвидации последствий происшествия на Приволжской железной дороге организован оперативный штаб.

Беспилотники в ночь на 28 августа также атаковали Ростовскую область. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в селе Маньково-Калитвенское из-за угрозы детонации боевой части дрона было эвакуировано 89 человек.

По его словам, основная часть жителей временно разместились у родных и близких, 12 человек, в том числе два ребенка, — в пункте временного размещения, который развернут на базе сельского дома культуры.

Утром 28 августа пресс-служба Минобороны сообщила о 102 сбиты БПЛА на российскими регионами: 22 — над акваторией Черного моря, по 21 — над Ростовской и Самарской областями, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Крымом, по три — над Воронежской и Саратовской областями, два — над Волгоградской областью и один — над Азовским морем.