Британские власти направили Украине оружие и военную технику на £1 млрд, которые были получены за счет замороженных активов России. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили во время своего визита в Киев 3 сентября.

«Это позволило осуществить поставку сотен тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, сотен зенитных ракет, запасных частей, а также заключить новые контракты на поддержку для обслуживания и ремонта оборудования и транспортных средств», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Британии.

Находясь в Киеве британский министр обороны также стал сопредседателем виртуальной встречи «Коалиции желающих» с представителями более 30 стран с целью закрепить дальнейший военный вклад в многонациональные силы, которые будут развернуты на Украине в случае заключения мирного соглашения.

По словам Хили, Лондон пересматривает уровень готовности своих Вооруженных сил и ускоряет финансирование для подготовки к любому развертыванию на Украине.

В сообщении пресс-службы кабмина отмечено, что за 50 последних дней Киев получил от Лондона 4,7 млн патронов для стрелкового оружия, более 2,5 тыс. беспилотников, более 200 систем радиоэлектронной борьбы, дополнительное оборудование для противодействия дронам и ПВО, 60 тыс. артиллерийских снарядов, ракет и ракетных комплексов и др.

В Кремле ранее предупреждали, что попытки передать Киеву доходы от замороженных российских активов будут иметь последствия. В МИД России отмечали, что Москва сочтет воровством любые действия со своими зарубежными активами.