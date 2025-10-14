Предложение Минфин создать игорную зону в Республике Алтай больше похоже на пиар, чем на предложение, которое будет работать. Об этом RTVI заявил президент Ассоциации деятелей игорного бизнеса Игорь Балло. По его мнению, лучше всего было бы это сделать в Москве или Подмосковье.

Минфин России разработал законопроект, в котором предложил создать игорную зону в Республике Алтай. В ведомстве считают, что это поможет развить регион и привлечь больше туристов.

«Для меня непонятно, почему это делается. Думаю, что это просто какой-то пиар или, не знаю, заказуха. <…> Хотят — пускай делают. Но там не очень перспективная зона, [это] больше для туризма. Честно говоря, наши [игорные] зоны себя не оправдали. Наверное, [здесь еще и] освоение денег, потому что плохо работают зоны, очень плохо. Кроме Сочи и более-менее в Приморье, все остальные — мертвые», — отметил Балло.

Эксперт отметил, что, на его взгляд, проект по созданию игорной зоны в Республике Алтай «работать не будет».

«Во-первых, денег нет у людей. Какой туризм? Кто будет играть? Кто туда будет ездить? Китайцы? У китайцев есть Приморье. На кого это рассчитано? Они бы лучше сделали зону в Московской области, для Москвы. Вот Московский регион — да, я понимаю, это реально, двумя руками за, это проходной вариант. Будет работать, потому что в Москве огромные деньги, туристов огромное количество приезжает. А там чего, какие туристы?» — сообщил собеседник RTVI.

Балло отметил, что он понимает, почему российские власти выдвигают такую инициативу.

«Они как бы берут эту зону и делают в ней туристический квартал, как в Сочи. В основном — музыкальные программы, концерты и казино якобы. В таком ключе. Но зачем тогда это под игорку-то подгонять? Я не понимаю», — заключил он.