Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным 26 сентября передаст ему некие сообщения, в том числе от представителей США. Об этом глава государства рассказал журналистам после посещения Глобального атомного форума, который прошел в Москве, передает «БелТА».

Белорусского лидера спросили, планирует ли он передать послание от представителей США президенту России во время предстоящей личной встречи. В ответ Лукашенко заявил, что намерен передать Путину все поступившие сообщения.

«Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих», — сказал он.

На уточняющий вопрос о включении в их число сообщений от американской стороны глава государства ответил утвердительно.

«Мы обсудим предложения, и от американцев есть. Накопилось много вопросов. Завтра я смогу об этом сказать», — заключил президент Беларуси.

Рабочий визит Александра Лукашенко в Россию проходит 25-26 сентября. В рамках поездки белорусский лидер принял участие в мероприятиях Глобального атомного форума.

На 26 сентября запланированы переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых стороны проведут координацию позиций по ключевым аспектам двусторонних отношений, рассмотрят региональную обстановку и актуальные международные вопросы.

По инициативе президента США Дональда Трампа 11 сентября в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией. В ходе переговоров американский дипломат передал белорусскому лидеру личное послание от главы Белого дома, содержащее поздравления с днем рождения и упоминание о спортивных успехах белорусской теннисистки Арины Соболенко.

По итогам встречи стороны объявили о планах США возобновить деятельность посольства в Минске. Представитель американской администрации отметил значительный потенциал для нормализации отношений, указав на возможность дальнейших шагов в этом направлении. Несмотря на сохраняющиеся разногласия, Коул высказался за необходимость избегать их публичного обсуждения.