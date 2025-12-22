В Екатеринбурге готовят бронзовый памятник Чебурашке и Гене, идею которого придумали еще при жизни писателя Эдуарда Успенского. Его бывшая супруга, телеведущая Элеонора Филина, рассказала RTVI, что поддерживает идею установки такой скульптуры.

«Прекрасно. Больше я ничего сказать не могу, здорово», — оценила она идею установки памятника известному персонажу.

По ее словам, такой проект будет актуальным на все времена.

«Мне кажется, он на все времена будет актуальным. Это любимые персонажи», — отметила бывшая жена писателя.

При этом Филина не смогла подтвердить, обсуждал ли автор макета Марат Гиндуллин эту идею с Успенским.

Гиндуллин ранее рассказал 66.RU, что он ищет инвесторов для реализации проекта. Композиция будет из бронзы, ее стоимость не менее 3 млн рублей. Автор макета отметил, что если спонсора не найдут, то рано или поздно он сам изготовит скульптуру.

По его словам, идею для памятника придумали еще при жизни Успенского. Создатель персонажей разрешил Гиндуллину использовать их облик. Место для установки бронзовых Гены с Чебурашкой еще не определили.

В 2023 году вышел фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, который собрал в прокате свыше 7,5 млрд рублей. Главные роли сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина. 1 января 2026 года на экраны должен выйти сиквел — «Чебурашка 2».