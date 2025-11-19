Болезни лор-органов (ухо-горло-нос) надо лечить не вибратором или зубной щеткой по лайфхакам блогеров, а «нормальным образом», как рекомендуют врачи. Об этом RTVI заявил аллерголог-иммунолог, профессор, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус.

Ранее в соцсетях появились многочисленные видеоролики, в которых говорилось о якобы эффективности вибраторов при лечении насморка. Их авторы утверждают, что внешнее вибрационное воздействие секс-игрушками на пазухи носа снимает отечность слизистой и снижает заложенность.

По словам Продеуса, обсуждать подобные заявления блогеров «не имеет смысла».

«Если у человека есть гайморит или заболевания, связанные с лор-органами, стоит посоветоваться с врачом и лечить не зубной щеткой и вибратором, простите меня, а, как бы так сказать, нормальным образом», — призвал профессор.

По его словам, «все эти блогерско-псевдоэкспертные штуки» не просто бесполезны, а еще и вредны для здоровья тех, кто к ним прислушивается и принимает за руководство к действию вместо обращения к врачу.

«Люди, к сожалению, их слушают (что не очень хорошо говорит о таких людях), не могут вычленить, что называется, реальную информацию, отличить от псевдоинформации. А хайп можно развести на чем угодно», — подытожил Продеус.

Мнение о том, что вибратор не подходит для лечения насморка, подтвердила и врач-оториноларинголог Елена Петрова. Она заявила Инфо24, что это устройство «не предназначено для терапевтических целей», а его «использование в носовой полости может привести к травмам, инфекциям или аллергическим реакциям». По ее словам, в определенных — но редких — случаях вибрационный массаж помогает при синусите, но он проводится с помощью специальных сертифицированных медицинских устройств.

Авторы роликов про использование вибраторов для избавления от заложенности носа делают упор на то, что этот метод подходит тем, у кого сформировалась «зависимость» от сосудосуживающих капель или спреев.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева заявляла RTVI, что при постоянном использовании таких средств, действие которых является кратковременным, у больного начинается разрастание слизистой оболочки носовых ходов. Кроме того, по ее словам, из-за сужения сосудов «часть слизистой носа лишается кровотока», поэтому «при длительном использовании капель может возникнуть некроз части слизистой оболочки носа» и произойти «перфорация носовой перегородки, то есть некроз и образование отверстия в носовой перегородке».

В 2024 году пользователи популярного портале Reddit активно обсуждали идею использования вибратора для лечения головной боли (в частности, мигреней).

Тогда же RTVI US писал, что эта методика уходит корнями в XIX век, когда французский психиатр и невролог Жан Мартен Шарко отметил улучшение у пациентов с болезнью Паркинсона после поездки на карете. Он сделал вывод, что вибрации позитивно влияют на нервную систему, и создал «вибрирующее кресло» для их регулируемого применения в условиях клиники.