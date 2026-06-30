Дефицит бензина в России может иметь существенные электоральные последствия. Такое мнение политолог Александр Кынев* высказал в эфире RTVI.

По словам Кынева*, если будут продолжаться дроновые атаки, удары по нефтепереработке, то ситуация с бензином может еще больше ухудшиться.

«Эта ситуация очень рискованная, потому что, очевидно, что люди, которые сталкиваются с проблемами в самых разных сферах, всё равно переносят это на власть», — сказал Кынев*.

Гражданам «всё равно, откуда проблема появилась», подчеркнул политолог.

«Для них чиновники — это люди, которые должны проблему решать: раз она есть, а вы ее не решаете, значит, вы виноваты. Люди в этом смысле мыслят очень просто и достаточно логично. Поэтому, если это будет продолжаться, конечно, могут быть и существенные электоральные последствия тоже», — добавил Кынев*.

Он отметил, что дело не только в самом бензине.

«Это же цепочка. Мы же понимаем, что подорожание бензина затронет стоимость доставок. Оно затронет в целом всю логистику, а это скажется в конечном счете и на ценах на все остальные товары, которые поставляются через в том числе грузовой транспорт. То есть это очень опасная история, которая может иметь долгосрочные негативные последствия», — заключил Кынев*.

Ограничения на продажу бензина или дизеля введены в десятках российских регионов.

28 июня президент Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке. Он заявил, что проблемы есть и у автомобилистов, и у бизнеса, на заправках очереди, нужную марку бензина не всегда можно найти.

«И конечно, мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива», — призвал президент.

В целом для стабилизации топливного рынка необходимо принять «системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов», сказал Путин. «Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо», — пояснил глава государства.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов