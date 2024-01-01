В 2023 году из жизни ушло немало выдающихся людей. RTVI вспоминает некоторых из тех, кто скончался в прошлом году.

В середине января умер 85-летний грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе. 14 января в больнице на 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Инна Чурикова.

В феврале из жизни ушел легендарный французский модельер и создатель парфюма Пако Рабан — ему было 88 лет.

В апреле на встрече «Z-клуба» в петербургском кафе жертвой покушения стал военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Девушка по имени Дарья Трепова, по словам очевидцев, подарила ему скульптуру, изображавшую его самого. Внутри было заложено взрывное устройство, при детонации которого Татарский погиб.

В мае на 60-м году жизни скончался один из самых известных российских модельеров — Валентин Юдашкин. Несколькими днями ранее умер его знаменитый коллега — 85-летний Вячеслав Зайцев, основатель первого Дома моды в СССР.

В конце мая после продолжительной болезни в Цюрихе ушла из жизни королева рок-н-ролла — 83-летняя певица Тина Тернер.

В июне от хронического миеломоноцитарного лейкоза скончался 86-летний бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который за свою карьеру возглавлял правительство четыре раза — и не менее 60 раз проходил подозреваемым по разным делам.

8 августа на 74-м году жизни скончался переводчик фильмов Леонид Володарский, голосом которого говорили многие герои зарубежных картин в 1980-1990-х годах. Он приобрел известность благодаря характерному «гнусавому» тембру, которым были озвучены такие фильмы как «Терминатор», «Крестный отец», «Звездные войны» и другие.

23 августа при крушении бизнес-джета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Петербург, погиб создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позже, на заседании Валдайского клуба, президент России Владимир Путин заявил со ссылкой на данные следствия, что в телах жертв авиакатастрофы были обнаружены осколки гранат, но внешнего воздействия на самолет не было.

17 сентября на 95-м году жизни умер легендарный советский поэт-песенник Николай Добронравов. СМИ сообщали, что этому предшествовала продолжительная тяжелая болезнь.

В середине октября стало известно о смерти 54-летнего украинского шоумена Сергея Сивохо. Начав карьеру в КВН, он познакомился с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, работал в его студии «Квартал 95» и был креативным продюсером программы «Большая разница по-украински», а потом занялся политикой.

В конце октября был найден мертвым 54-летний голливудский актер Мэттью Перри — звезда культового ситкома «Друзья». Труп без признаков насилия обнаружили в джакузи в лос-анджелесском доме Перри. В середине декабря следствие обнародовало выводы экспертизы: в крови актера на момент смерти присутствовало наркотическое вещество кетамин в концентрации, сопоставимой с дозировкой для общего наркоза.

В ноябре на 80-м году жизни скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который руководил регионом более 20 лет и завершил карьеру в 2018 году — после событий, связанных с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня».

В конце ноября в собственном доме в Коннектикуте умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, который в мае 2023 года отметил 100-летний юбилей. Владимир Путин выразил соболезнования его вдове, назвав Киссинджера «выдающимся дипломатом». При этом многие американские СМИ в некрологах характеризовали экс-главу Госдепа как «самого массового убийцу в истории США».

18 декабря в своей московской квартире был найден мертвым 29-летний танцор и шоумен Дмитрий Красилов, известный как персонаж по прозвищу «Пухляш» из клипа группы Little Big на песню Uno. По предварительным данным, к смерти Красилова привели проблемы с сердцем, спровоцированные лишним весом и эндокринными заболеваниями.