Суд заочно приговорил оппозиционера Максима Каца* к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу об уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщается в телеграм-канале московской прокуратуры.

В рамках рассмотрения уголовного дела о нарушении порядка деятельности иноагента суд установил, что Кац* ранее дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения в течение года. Несмотря на это, в июле он распространил материалы в сети без указания своего статуса иноагента. Подсудимый объявлен в розыск, дело рассматривалось без его присутствия.

Кацу* назначили наказание, сложив его частично с приговором по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах России. По тому делу он получил восемь лет лишения свободы.

По новому приговору ему также увеличили срок запрета на администрирование сайтов до шести лет.

Бывший депутат муниципального собрания района Щукино Максим Кац* покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В июле того же года Минюст России внес его в реестр иностранных агентов.

В августе 2023 года Басманный суд вынес заочный приговор Кацу* по делу, которое завели из-за публикации его видеоролика о событиях в украинском городе Буча. О новом уголовном деле в отношении Каца* стало известно в августе 2025 года. За месяц до этого главное управление Минюста по Москве проверило фонд городских проектов Каца* и блогера Ильи Варламова*, где были выявлены нарушения.

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов