Главное управление Министерства юстиции России по Москве проверило фонд городских проектов оппозиционера Максима Каца* и блогера Ильи Варламова* в конце июля. По данным Инфо24, были найдены нарушения.

Фонд не предоставил требуемые документы, при этом самой организации нет по адресу. Несмотря на то, что и Кац* и Варламов* уехали из России после начала спецоперации — в 2023 и 2024 годах выручка фонда составила 314 и 441 тыс. рублей.

В мае Варламова*, уточняет издание, штрафовала Федеральная налоговая служба на 2 тыс. рублей за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, в отношении другой его компании «Агентство городских проектов» налоговая уже начала процесс ликвидации и заблокировала счета.

В начале августа против Каца* возбудили уголовное дело об уклонении от обязанностей иностранного агента. В СК пояснили, что за последний год оппозиционер дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента). По версии следствия, Кац* «неоднократно уклонился» от исполнения обязанностей иноагента.

14 августа Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил Варламова* к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 99 млн рублей. Суд также на четыре года лишил блогера права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в интернете, а также администрированием сайтов и каналов.

* внесены Минюстом в реестр иностранных агентов