Из больницы в Красногорске выписали 10-летнего мальчика, которому оторвало пальцы при взрыве поднятого им замаскированного устройства 11 ноября. Он помахал журналистам перебинтованными руками и сказал, что чувствует себя «хорошо и бодро», передает ТАСС.

По словам мамы ребенка, они надеются, что менее пострадавшая левая рука будет заживать две недели, после чего можно будет начать реабилитацию этой руки, а затем и правой, на которой удалось сохранить только один палец. После этого, как она рассказала, планируется протезирование.

В Детском научно-клиническом центре им. Л.М. Рошаля, где прооперировали и лечили пострадавшего школьника, рассказали, что предстоит еще много этапов лечения и «реконструктивных вещей». На первом этапе нужно было добиться заживления ран.

«Основная сложность лечения минно-взрывных травм в том, что там огромное размозжение всех структур. Не только костных, не только кожи. Это еще повреждение сосудов, повреждение нервов. И поэтому собрать это все максимально, сохранить те части кисти, которые остались жизнеспособны», — пояснила директор центра Татьяна Шаповаленко.

Теперь мальчик будет «еще достаточно долгое время» приезжать в центр на перевязки, продолжила она. После реабилитация начнется подготовка к протезированию пальцев, которое будет вестись совместно с Российской детской клинической больницей.

Мама ребенка перед камерами на выходе из больницы поблагодарила врачей, медперсонал и администрацию, заявив, что они «сделали все от них зависящее», а также всем людям, которые «были участливы и помогали в этот сложный момент».

Сам мальчик призвал других не брать в руки незнакомые предметы.

«Главное, ничего с пола не поднимать. Потому что это опасно», — цитирует его агентство.

«На день рождения попросил портрет Путина»

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова написала в своем канале, что накануне выписки мальчик с разрешения больницы вместе с мамой побывал в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной на спектакле «Тихий Дон». Певица лично встретила их и показала закулисье и свою гримерку.

«Мальчик очень любит народные песни. Сам поет. И вообще он — большой патриот нашей страны и нашего Президента. Он даже на день рождения попросил подарить портрет В.В. Путина», — рассказала Мишонова.

Мальчик пострадал при взрыве вечером 11 ноября, когда шел на тренировку по кикбоксингу и во дворе дома по Пионерской улице заметил на детской площадке некую упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где оперировали в течение шести с половиной часов.

Директор Центра им. Рошаля Шаповаленко сообщала, что на левой кисти будет много рубцов, но зато на ней работают все пальцы и функциональность руки скорее всего сохранится. С правой рукой, на которой, по ее словам, остался только «второй» палец, «хирурги думают над тем, как максимально функцию кисти сохранить».