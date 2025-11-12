В Детском научно-клиническом центре им. Л.М. Рошаля рассказали о состоянии 10-летнего мальчика из Красногорска, у которого в руках взорвалась поднятая им с земли упаковка с купюрой в 10 рублей. Полностью удалось сохранить его левую руку, кисть правой после тяжелой разрывной травмы осталась без четырех пальцев.

Ребенка привезли во вторник, 11 ноября, около 21:30 «в достаточно тяжелом состоянии», сообщила РЕН ТВ директор центра Татьяна Шаповаленко.

В течение получаса прямо из приемного отделения он поступил в операционную, где им занимались хирург, травматолог, кистевой хирург, операционная медсестра и бригада анестезиологов. Операция длилась 6,5 часа, уточнила она в комментарии, который публикует телеграм-канал подмосковного Минздрава.

Поврежденную левую кисть удалось полностью сохранить, сказала Шаповаленко и выразила надежду, что также удастся полностью сохранить ее функциональность.

«Там [на левой кисти] достаточно много будет рубцов, но во всяком случае все пальцы двигаются и все работает. С правой кистью все немножко сложнее, <…> на сегодняшний момент удалось сохранить только один палец — второй», — рассказала она.

Дальше ребенку предстоит большое количество перевязок и, возможно, реконструктивных операций.

«Наши хирурги уже думают над тем, как сделать так, чтобы максимально функцию правой кисти сохранить», — рассказала директор центра.

Она добавила, что ребенок получает обезболивающую, антибактериальную и сосудистую терапию. По словам Шаповаленко, мальчик чувствует себя хорошо, хотя пережил «тяжелейший стресс». После операции он «проснулся в стабильном состоянии» и был переведен в палату, где с ним находится мама.

Сейчас ребенок «вполне уже может общаться» с персоналом, отметила глава клиники. Впоследствии к лечению подключатся психологи и специалисты-реабилитологи.

Ранее в среду пострадавшего навестил в палате губернатор Московской области Андрей Воробьев, о чем написал в своем телеграм-канале. На видеокадрах, которые он опубликовал, запечатлен момент его общения с самим мальчиком, который очнулся после операции, и его мамой.

На вопрос Воробьева, была ли это коробка, которую поднял мальчик, тот ответил: «Не коробка, а такая втулка». Он подтвердил, что подобрал ее, когда шел на спортивную тренировку.

«Он держится молодцом», — поделился мнением губернатор и пообещал, что администрация окажет семье всю необходимую помощь.

«Это классический почерк террористов»

Ранее следователи изъяли с места происшествия фрагменты взрывного устройства и заключили, что его масса составила около 10 грамм в тротиловом эквиваленте. Как сообщалось, оно было начинено мелкими поражающими элементами в виде гвоздей.

Эксперт в антитеррористической сфере Станислав Веселов сказал «Московскому комсомольцу», что такая масса устройства с учетом ее начинки была рассчитана на то, чтобы один или несколько человек получили серьезные травмы.