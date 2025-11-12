Мальчика из подмосковного Красногорска, которому оторвало пальцы при взрыве устройства, замаскированного под подарочную коробку с 10-рублевой купюрой, прооперировали в Детском научно-клиническом центре им. Л.М. Рошаля, его состояние остается тяжелым. Об этом сообщает телеграм-канал областного Минздрава.

Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь, добавили в канале без дальнейших подробностей.

Mash пишет, что мальчика оперировали шесть часов — с полуночи до утра, спасая поврежденную кисть руки. По данным канала, оторванные при взрыве пальцы ребенка привезли в больницу вслед за самим пострадавшим. Все манипуляции были осложнены сильным разрывом тканей, говорится в сообщении. Mash добавил, что вторая рука школьника сломана.

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова сообщила, что правая рука мальчика «сильно пострадала».

«Врачам пришлось пойти на частичную ампутацию пальцев. Ребенок в тяжелом состоянии», — написала она.

В Красногорск направлены криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства, такое поручение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он запросил оперативный доклад о ходе расследования и первоначальных результатах, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудники осмотрели место происшествия и изъяли фрагменты взрывного устройства. В ведомстве подтвердили, что его масса составила около 10 грамм в тротиловом эквиваленте. Назначены взрывотехническая, молекулярно-генетическая и дактилоскопическая судебные экспертизы.

SHOT писал, что устройство было начинено мелкими гвоздями и завернуто в денежную купюру. Канал сообщал со ссылкой на очевидцев, что на помощь мальчику сразу бросились прохожие, они пытались останавливать кровь и вызвали скорую.

Следствие устанавливает лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Дело расследуется Главным следственным управлением СК по Московской области по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

«Парень не истерил, говорил: “Мама, все нормально”»

Все случилось вечером во вторник, 11 ноября, во дворе дома по Пионерской улице. Мальчик 10-ти лет нашел замаскированное устройство на детской площадке, через которую шел на тренировку по кикбоксингу в местный Дворец спорта, сообщает RT.

Один из тренеров Владимир Шарупич рассказал телеканалу, что вечером он выходил с работы, увидел толпу и машину скорой, и узнал от прохожих о случившемся. Пострадавший ребенок «держался молодцом» и пытался успокоить маму, сказал мужчина.

«Мальчик сидел на асфальте, рядом были следы крови. Я его не знаю и не тренировал его. Около мальчика стояли врачи и его мама. Парень был очень спокоен, не истерил, говорил: “Мама, все нормально”», — сообщил он.

В беседе с ТАСС Шарупич описал, что мальчик лежал на земле, на его правую руку, с оторванными пальцами, надели шапку, чтобы в раны не попала инфекция, левая была в крови. Он подтвердил, что ребенок вел себя «очень мужественно», не истерил, не плакал и успокаивал мать.

Тренер добавил, что в толпе собравшихся ничего не говорили про коробку, которую мог поднять мальчик, однако все упоминали «деньги».

Подозрительную купюру видели раньше

Очевидцы отметили в разговоре с каналом Baza, что «подарок» валялся неподалеку от участкового пункта, причем его заметили там еще в канун Дня полиции, который отмечается 10 ноября.

Один из жителей Красногорска рассказал каналу «Осторожно, Москва», что они с женой видели некую 10-рублевую купюру у забора детского сада недалеко от места происшествия еще в выходные 8-9 ноября. Как пояснил мужчина, ему это запомнилось, потому что он не стал поднимать деньги и рассказал о них дома.

«Сказал жене, что прошли мимо валяющейся десятки. Хотел пнуть ногой. Но прошел мимо. Очевидно, что в эти дни уже проверяли, как среагируют прохожие. Но рядом с десяткой ничего не было», — приводит его слова телеграм-канал.

SHOT отмечает, что такую же 10-рублевую купюру с проводами внутри нашли дети в одном из спальных районов Москвы в начале 2024 года. На место были вызваны сотрудники МЧС и взрывотехники, никто не пострадал. «Возможно, между этими случаями есть прямая связь», — говорится в публикации канала.

Администрация Красногорска официально не комментировала произошедшее, однако опубликовала призыв к жителям не прикасаться к предметам, «которые выглядят забытыми», включая игрушки, деньги, свертки, бытовую технику, а также бутылки и жестяные банки, которые «не следует пинать».

В своем обращении администрация попросила сообщать о таких находках в полицию, но не пользоваться мобильным телефоном поблизости от найденного подозрительного предмета.

Красногорские власти также перечислили признаки, по которым можно распознать взрывное устройство: