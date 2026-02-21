Президент России Владимир Путин во время службы директором ФСБ в 1998 году попросил у тогдашнего лидера страны Бориса Ельцина разрешения каждые выходные ездить в Петербург. Об этом в интервью ТАСС рассказал бывший премьер-министр Сергей Степашин, в те годы возглавлявший МВД.

«Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», — сказал Степашин.

Необходимость в еженедельных поездках Путин объяснил тяжелой болезнью своего отца. По словам Степашина, российский глава, приезжая к родителю, «по сути дела, санитаром был два дня».

Отец Путина Владимир Спиридонович умер в 1999 году в возрасте 88 лет, мать Мария Иванова — годом ранее, ей было 87 лет. Родители президента похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

В 2023 году суд приговорил к двум годам лишения свободы условно пенсионерку Ирину Цыбаневу, которая оставила на могиле родителей Путина записку с просьбой «забрать к себе» сына. Женщине также запретили посещать Серафимовское кладбище.

Цыбаневу признали виновной в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения по мотивам «политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды» (п. б ч. 2 ст. 244 УК).