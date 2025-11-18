Госдума во втором чтении приняла поправку о поэтапном переходе к снижению порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения (УСН), а также поддержала промышленный сбор, передает корреспондент RTVI. «За» законопроект проголосовали 336 депутатов, воздержались 75 парламентариев, проголосовавших «против» нет.

Основной задачей ко второму чтению было «найти баланс интересов государства, общества и бизнеса при необходимости финансового обеспечения приоритетов бюджетной и налоговой политики», пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров во время заседания.

Ко второму чтению резонансного законопроекта правительство скорректировало свою позицию и предложило плавный переход к уплате НДС субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2026 году его начнут платить те, чей порог доходов составит 20 млн руб., в 2027 году — 15 млн руб., а начиная с 2028 года — 10 млн руб.

Сейчас упрощенным режимом налогообложения пользуется бизнес, чей доход не превышает 60 млн рублей.

«Это булочные, кафешки, магазины у дома, парикмахерские. Это очень важный бизнес. Но все это, во-первых, не только рабочие места, но это еще и самое главное — качество среды в больших городах. И то, что 4000 таких ИП и предприятий теперь имеют еще год, чтобы спокойно уже сориентироваться, не уйти в тень, не закрыться — это большой и важный момент», — сказал RTVI лидер «Новых людей» Алексей Нечаев.

Кроме того, в поправках учтены некоторые предложения бизнеса по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, которые позволят устранить выявленные проблемы в правоприменительной практике.

Поправки сохраняют освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение.

Сохраняется право применения патентной системы налогообложения (ПСН) в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов.

Для плательщиков УСН предусмотрен расширенный перечень расходов, учитываемых при определении налоговой базы.

Изменениями предусмотрен мораторий на привлечение к ответственности налогоплательщиков, применяющих УСН и впервые ставших в 2026 году налогоплательщиками НДС, которые впервые в этом периоде допустили нарушение исполнения обязанностей налогоплательщика НДС.

Одновременно Госдума поддержала поправку, выравнивающую ставки НДФЛ для налоговых резидентов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) со ставками, применяемыми для налоговых резидентов России. В соответствии с нормами статьи 73 договора о ЕАЭС они будут облагаться по общей ставке от 13% до 22%.

Госдума также приняла поправку, которая вводит с 1 сентября 2026 года технологический сбор. На заседании комитета Госдумы по бюджету замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что доходы в федеральный бюджет от технологического сбора составят около 218 млрд руб. в 2026-2028 годах.