Американский предприниматель Илон Маск заявил, что направит $1 млн на создание муралов, изображающих лицо украинки Ирины Заруцкой, убитой темнокожим американцем в наземном метро города Шарлотт (Северная Каролина). Бизнесмен сообщил об этом в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Я выделю 1 млн долларов», — написал он.

Таким образом Маск ответил на публикацию основателя компании Intercom, специализирующейся на разработке программного обеспечения, Оуэна Маккейба, который предложил выплатить за создание муралов $500 тысяч в виде грантов по $10 тысяч для размещения мемориальных изображений в важных для США местах.

Инициатива по сбору средств на муралы с изображением Заруцкой была запущена Маккейбом на платформе по сбору средств GiveSendGo.

«Ирина не просила делать из нее мученицу. Но вы можете помочь сделать так, чтобы в ее чудовищной смерти был, по крайней мере, какой-то смысл», — говорится в объявлении о сборе средств.

В рамках кампании по увековечиванию памяти убитой украинки планируется установить по всей стране столько постеров и муралов с ее изображением, «сколько позволят собранные средства».

По мнению Маккейба, это позволит «важным дискуссиям», которые были спровоцированы убийством Заруцкой, привести к «необходимым переменам».

В свою очередь президент США Дональд Трамп потребовал казнить убийцу украинской беженки.

«Животное, которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку из Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности, должно получить „быстрый“ (в этом нет никаких сомнений!) суд и единственное наказание — смертную казнь», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Ранее Илон Маск сравнил убийство Заруцкой с убийством темнокожего американца Джорджа Флойда, которое стало причиной возникновения движения Black Lives Matter.

Предприниматель также обвинил корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера в расизме по отношению к белым из-за эфира, в ходе которого тот уделил больше внимания «расистским комментариям» по делу об убийстве украинки в социальной сети X, принадлежащей Маску, чем самому преступлению.

«Большинство убийств в США никогда не становятся новостями национального значения. Но это [убийство] привлекло наше внимание по двум причинам. Во-первых, первое и главное — недавно было опубликовано жестокое видео. Во-вторых — активность про-трампистских активистов. Они подхватили это видео из местных новостей и стали его раскручивать», — сказал Стелтер.

На кадрах, опубликованных транспортной компанией CATS, видно как украинка Ирина Заруцкая заходит в вагон наземного метро с телефоном в руках и занимает место перед темнокожим мужчиной, который впоследствии нападает на нее, вытащив из кармана складной нож. В другом отрывке видео можно заметить, как подозреваемый ходит по вагону с окровавленным ножом в руке.

По информации американских СМИ, нападавшим был 34-летний Декарлос Браун с 14 судимостями. В 2024 году он вышел на свободу после девяти лет заключения. Браун был задержан, ему предъявили обвинение в умышленном убийстве первой степени.

Как следует из данных некролога на сайте местного ритуального бюро, Заруцкая иммигрировала в США в августе 2022 года вместе с родственниками после начала специальной военной операции.