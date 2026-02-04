Состояние американского бизнесмена Илона Маска превысило рекордную отметку $800 млрд. По данным Forbes, на это повлияла покупка ракетной корпорацией SpaceX компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом и соцсетями.

По подсчетам Forbes, покупка xAI увеличила состояние бизнесмена на $84 млрд — до $852 млрд, а стоимость SpaceX — до $1,25 трлн. Теперь Маск с большим отрывом лидирует в списке самых богатых людей. Вторую строчку занимает сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием $281 млрд (разница между ними — около $578 млрд).

Согласно тендерному предложению, в рамках которого SpaceX оценивалась в $800 млрд, до заключения сделки Маску принадлежало около 42% акций частного ракетостроительного производителя общей стоимостью $336 млрд. С учетом итогов закрытого раунда привлечения инвестиций, где xAI была оценена в $250 млрд, предприниматель владел примерно 49% акций компании на сумму $122 млрд.

По данным Forbes, после объединения Маск контролирует 43% акций новой структуры, стоимость которых составляет около $542 млрд. Это делает SpaceX самым дорогим активом в его портфеле на текущий момент, отмечает журнал.

Кроме того, бизнесмену принадлежит 12% акций Tesla, оцениваемых в $178 млрд, а также опционы на бумаги компании еще на $124 млрд. При этом не учитывается крупнейший в истории пакет вознаграждений акционерам Tesla, утвержденный в ноябре. Он может принести Маску дополнительные акции стоимостью до $1 трлн без учета налогов и расходов на снятие ограничений.

Это уже второе объединение компаний Маска менее чем за последний год. В марте прошлого года он сообщил о слиянии xAI с компанией, управляющей социальной сетью X, ранее известной как Twitter. Сделка тогда оценила xAI в $80 млрд, а X — в $33 млрд. Тот факт, что Маск в этих операциях выступал одновременно и покупателем, и продавцом, вызвал вопросы к заявленным оценкам активов. Однако, как отмечается в материале, теперь все эти структуры входят в состав SpaceX.