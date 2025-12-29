На руководство лондонской полиции (MET) поступила жалоба от… масонов Великобритании, служащих в этом ведомстве. Они через суд добиваются отмены нового требования, согласно которому должностные лица, состоящие в масонской ложе, теперь обязаны сообщать об этом своему начальству. О судебной тяжбе узнала The Guardian.

В канун Рождества масоны, служащие в столичной полиции, подали направили документы в Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне с жалобой на своего босса — главу MET сэра Марка Роули. Они обвинили комиссара Роули в том, что тот «придумывает законы на ходу» и раздувает теории заговора о тайном влиянии масонов.

Британские масоны уверяют, что требование декларировать членство «сродни религиозной дискриминации». Дело в том, что оно предполагает обязательное наличие религиозных убеждений, а тайна вероисповедания защищена законом. Эдриан Марш, исполнительный директор великой ложи, ожидает начало слушаний не позднее января. Он надеется на полную отмену нововведения.

В декабре столичная полиция заявила, что любой, кто является или раньше был членом «иерархической организации, требующей от членов поддержки и защиты друг друга», обязан об этом заявить.

В руководстве MET настаивают, что мера нужна для восстановления авторитета ведомства. Опрос среди его сотрудников показал, что две трети поддержали ограничение, поскольку оно «влияет на общественное восприятие беспристрастности полиции». Также ходили слухи о возможной связи членства в масонских ложах с коррупцией, ведь принцип взаимовыручки может повлечь за собой конфликт интересов.

О том, что в отношении масонов в полиции должны действовать более строгие правила, заговорили после резонансного убийства частного детектива Дэниела Моргана в 1987 году. Несчастного нашли у парковки близ паба с топором в голове, а главным подозреваемым был его партнер по бизнесу. Пять расследований, проведенных Скотленд-Ярдом, не привели к обвинительному приговору. По этому делу так никто и не был осужден.

Выяснилось, что один из полицейских, который участвовал в расследовании убийства Моргана и работал с главным подозреваемым, был масоном, как и 10 других полицейских, занимавшихся этим делом.

Впрочем, внутренняя проверка «не обнаружила доказательств того, что масонские каналы использовались коррупционным образом в связи с совершением убийства или для подрыва полицейского расследования».