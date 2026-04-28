Жесткая миграционная политика Дональда Трампа привела к тому, что безработица среди американских рабочих растет. К таким выводам пришли эксперты Института экономической политики (Economic Policy Institute), обратил внимание RTVI.

В ходе предвыборной президентской кампании Дональд Трамп и нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс обещали, что ужесточение миграционной политики высвободит рабочие места для американцев, что решит проблему безработицы в стране. Однако в действительности эффект от массовых депортаций нелегальных мигрантов и ужесточения политики в отношении легальной миграции оказался прямо противоположным, говорится в публикации EPI.

Теория Трампа и его сторонников была простой: если убрать с рынка труда рабочих-мигрантов, то освободившиеся места займут граждане США. Однако статистика показывает, что уровень безработицы среди американцев только вырос: в 2024 году при администрации Джо Байдена он был на уровне 4%, а после прихода к власти Дональда Трампа безработица выросла. В первом триместре 2026 года средний уровень безработицы среди граждан Штатов составил 4,3% (а уровень без учета сезонных колебаний еще выше — 4,6%).

Таким образом, как отмечают в EPI, заявления американских властей о том, что массовые депортации способны помочь снизить уровень безработицы, не подтверждаются статистикой. При этом исследователи подчеркивают: экономические изыскания неоднократно показывали, что ужесточение мер по контролю за миграцией наносит ущерб всем участникам рынка труда, включая коренное население США.

Это отчасти можно объяснить тем, что мигранты в экономике выступают не только как работники, но и как потребители, то есть они создают спрос и способствуют экономическому росту. Другая причина заключается в том, что мигранты и американцы дополняют друг друга на рынке труда. «Например, когда исчезают мигранты-кровельщики и плотники, для местных электриков и сантехников остается меньше работы», — говорится в публикации.

Миграционная политика, кроме всего прочего, ставит в уязвимое положение работающих американок-матерей. Если работников детских садов или уборщиков начинают задерживать и депортировать, женщины, пользовавшиеся их услугами, вынуждены работать меньше часов, чтобы взять на себя обязанности по дому и уходу за детьми.

В Институте экономической политики считают, что граждане США страдают от ужесточений миграционной политики Трампа даже больше, чем иностранцы. При этом администрация президента Трампа ужесточает миграционную политику не только в отношении нелегалов. Только за первые девять месяцев 2025 года темпы легальной миграции в Штаты снизились почти на 20%.