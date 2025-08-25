В городе Балей Забайкальского края мать 23-летнего контрактника, погибшего в зоне военной операции на Украине, умерла на его могиле. Об этом рассказала «Чите.Ру» ее знакомая. По словам собеседницы портала, скончавшейся женщине было около 50 лет, она тяжело переживала утрату и часто ходила на кладбище. Телеграм-канал «Люди Байкала» пишет, что умершую звали Ольгой, у нее остались двое несовершеннолетних сыновей.

Погибший Максим Шарыпов родился и вырос в Балее, хорошо учился и слыл «очень хорошим мальчиком», утверждает собеседница «Читы.Ру».

«Учился замечательно, участвовал во всех мероприятиях, был прямо звездочкой. После срочной службы он подписал контракт, вернулся с ранением и подписал еще один. В июне он погиб, его похоронили, и мама очень переживала, часто ходила на кладбище», — сказала она.

Знакомая семьи уточнила, что мать умерла на могиле через некоторое время после 40 дней с момента гибели сына, тело нашла бригада рабочих, копающих могилы. Похороны состоятся 26 августа.

Гибель Максима Шарыпова подтвердил военный комиссар Балея и Балейского района Евгений Болонев. По его данным, с 2020 года тот проходил срочную службу, в марте 2021-го подписал контракт с Минобороны и служил старшим механиком-водителем танка. Второй контракт Шарыпов подписал в октябре 2022 года. В зоне боевых действий он находился в должности старшего механика-водителя танкового батальона.

Максим Шарыпов погиб 23 июня около поселка Отрадное в ДНР.

