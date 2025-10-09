34-летний мужчина, который скинул дочь с четвертого этажа жилого дома в Уфе, страдал от алкогольной зависимости. Об этом «Инфо24» рассказала местная жительница Валентина Малафеева.

Утром 9 октября мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил в телеграм-канале, что мужчина сбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа дома в Орджоникидзевском районе. Он уточнил, что ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, а врачи окажут всю необходимую помощь.

Малафеева утверждает, что мать пострадавшей девочки пока не знает о трагедии. По ее словам, она уехала со вторым ребенком в другой город, чтобы пройти лечение в санатории.

Пенсионерка добавила, что отец девочки страдает от алкогольной зависимости, а мать «нормальная», но ей приходится «жить с алкашом». Малафеева добавила, что вместе с дочерью мужчина «выбрасывал все из дома, в том числе и мусор».

Башкирская прокуратура опубликовала видео с места ЧП. На кадрах видно, что несколько комнат в квартире разгромлено, по полу разбросаны вещи. Мужчина также скинул с балкона детские игрушки, бытовые предметы и одежду.

Соседка также утверждает, что семья была неблагополучной. Однако ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона пишет, что супруги и дочь не состояли на учете в органах опеки. Отец, по данным городских структур, также не был на психиатрическом учете.

Следственный комитет Башкирии сообщил, что отец пострадавшей задержан. В его отношении завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.