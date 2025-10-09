В Орджоникидзевском районе Уфы мужчина сбросил четырехлетнего ребенка с четвертого этажа, на месте ЧП работают экстренные службы, сообщил в телеграм-канале мэр Ратмир Мавлиев.

«Страшная трагедия произошла сегодня в Орджоникидзевском районе. По предварительной информации, мужчина сбросил ребенка (около 4 лет) с 4-го этажа», — написал глава города.

По словам Мавлиева, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, ему окажут всю необходимую помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

25 августа житель московского ЖК «Лефортово парк» на Красноказарменной улице выбросил из окна квартиры на 16-м этаже свою жену и грудного ребенка, оба погибли. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух лиц.

По данным Mash, задержанный — это сотрудник банка Александр Л., перебравшийся в Москву из Барнаула. Канал пишет, что и он сам, и его жена — 36-летняя Милена — утром 25 августа находились «под сильнодействующими веществами». По версии Mash, мужчина сначала выбросил из окна ребенка, а потом толкнул вниз бросившуюся за младенцем супругу.

В начале ноября 2022 года под окнами жилого дома в Сумском проезде в Москве была найдена годовалая девочка. В прокуратуре сообщили, что, по предварительной информации, мать выбросила ребенка из окна квартиры, расположенной на 11 этаже. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, на следующий день она скончалась.