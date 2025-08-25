Таганский районный суд Москвы арестовал на 17 суток блогера Арсена Маркаряна по делу об оскорблении памяти защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ; до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Маркарян возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал. Адвокаты блогера намерены обжаловать решение суда.

На судебное заседание по избранию меры пресечения Маркаряну мать блогера принесла пакет с его наградами и медалями в качестве положительной характеристики сына, передает «Осторожно, новости». По подсчетам журналистов, их было около 30, сообщает ТАСС.

К зданию суда пришли подписчики Маркаряна. Один из них заявил, что публикуемые в СМИ слова блогера вырваны из контекста, и он «не заслуживает такого».

«Мы пришли, потому что Арсен — довольно важный человек в нашей жизни. <…> Он выступает от лица всех мужчин СНГ. Он защищает их интересы. В России такая ситуация, что мужчин абсолютно не уважают. Отцы не ценятся в семье», — сказал телеграм-каналу другой сторонник Маркаряна.

Согласно версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян опубликовал на видеохостинге материал, содержащий признаки оскорбления памяти защитников Отечества. В СК подчеркивают, что блогер преднамеренно использовал популярную платформу для максимального распространения информации.

Следственный комитет сообщил о задержании Маркаряна на территории Московской области 23 августа. По данным телеграм-канала Mash, задержание произошло в районе подмосковной Кубинки. По предварительной информации, он пытался уехать в Беларусь. Блогер прятался в багажнике машины, когда дорожные инспекторы остановили автомобиль, в котором он находился.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, в отношении Маркаряна также может быть проведена проверка на предмет возможной причастности к другим противоправным действиям в интернете, направленным против основ общественной безопасности и государственной власти.

В январе московская прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») в связи с опубликованным на YouTube интервью с Маркаряном. По данным ведомства, блогер, «сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма», публично призывал к осуществлению соответствующей деятельности на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов.

Маркаряну 30 лет, он родом из Самары. Блогер получил известность благодаря резким высказываниям в адрес женщин, а также критической позиции в отношении российских властей и специальной военной операции. Его аудитория насчитывает порядка 500 тысяч подписчиков в Instagram* и свыше 200 тысяч на YouTube. Согласно данным СМИ, основным источником дохода Маркаряна является платная подписка на его приватный телеграм-канал, созданный в 2022 году.

*владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена