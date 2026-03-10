В Москве на базе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского запустили программу пересадки донорских кистей рук вместо утраченных, что является «медицинским прорывом». Об этом сообщила главный внештатный пластический хирург Минздрава России и столичного Депздрава Наталья Мантурова, передает ТАСС.

По ее словам, это стало результатом совместного проекта федерального и столичного ведомств. Направление аллотрансплантации кистей является новым для России и запущено в стране впервые.

«Уже проведены уникальные для России операции по трансплантации одной и сразу двух кистей», — рассказала Мантурова, добавив, что такие операции во всем мире относятся к числу наиболее сложных в современной хирургии и микрохирургии.

В НИИ им. Склифосовского первую успешную трансплантацию кисти впервые провели 20 апреля 2025 года. Пациентом был альпинист и водолаз, в результате травмы потерявший правую кисть и часть предплечья. После нескольких операций он пытался использовать индивидуально изготовленный бионический экзопротез, но затем отказался от него из-за ограниченной функциональности.

В ходе аллотрансплантации, которая длилась более 9 часов, ему пересадили утраченную часть руки, соединив по типу «конец в конец» артерии, вены и нервные окончания. Сразу после операции мужчина смог активно двигать пальцами, а уже через 3 месяца — совершать рукопожатие и держать предметы обихода.

Как сообщает агентство, в развитии программы аллотрансплантации задействована обширная мультидисциплинарная команда специалистов НИИ им. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, Боткинской больницы, ГКБ им. С.С. Юдина.

В качестве участников также приглашены врачи из китайского университета Гуанси, применяющие в трансплантологии опыт советской и российской медицины.

«Уже сейчас Склиф стал центром, куда могут обратиться пациенты, и где в дальнейшем планируется проведение высокотехнологичных операций по трансплантации конечностей», — сказал директор НИИ, академик РАН Сергей Петриков.

В феврале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последние пять лет число операций по трансплантации внутренних органов в столичных клиниках вырос более чем в два раза. Так, если в 2020 году было проведено 428 пересадок, то в 2025-м — 859.

Собянин также отметил, что ожидание подобных жизненно важных операций в Москве ускорилось: по сравнению с другими странами, где пересадки печени или почки ждут по 3—5 лет, в российской столице этот срок составляет в среднем от 5 месяцев до года.