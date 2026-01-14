Бывший губернатор Рязанской области и экс-сенатор Николай Любимов обвиняется в получении взяток на общую сумму 272 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, самую крупную — 252 млн рублей — Любимов получил за назначение на должность вице-губернатора и общее покровительство в период руководства регионом.

«Другие взятки в размере 12 и 8 млн рублей — за содействие в заключении госконтрактов на поставку медоборудования», — добавил руководитель СКР.

Басманный суд Москвы арестовал Любимова в декабре 2024 года по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере.

За день до ареста, 11 декабря, Любимов досрочно сложил полномочия сенатора от Рязанской области, поблагодарив жителей региона. По версии следствия, он получал деньги и иное имущество за общее покровительство и попустительство по службе.

Николай Любимов в 2010-2015 годах занимал должность мэра Калуги. В 2015-2016 годах возглавлял Законодательное собрание региона, после чего в 2017 году стал губернатором Рязанской области, где проработал до 2022 года.

После ухода с поста губернатора Любимов занимал должность вице-президента Московского финансово-промышленного университета «Синергия», а в сентябре 2022 года был назначен сенатором от Рязанской области.

В июле 2023 года правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора от региона Ирину Петину.

По данным следствия, в 2018—2021 годах Греков брал взятки от руководителей коммерческих фирм за помощь в заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования для больниц Рязанской области. Против него было возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Петину также обвиняют в получении крупных взяток.

Источники «Ъ» сообщали, что общая сумма взяток, полученных, по версии следствия, Петиной и Грековым, составила около 100 млн рублей.