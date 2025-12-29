В конце декабря 2025 года в Московском зоопарке произошло важное событие: гималайский медведь Вася, один из любимцев посетителей, впервые впал в зимнюю спячку. Она стала результатом многолетней работы специалистов, которые добились отличных физического и психологического показателей у животных.

Медведь Вася, проживающий на старой территории зоопарка, стал частью группы животных, которые впервые ушли в спячку после долгого процесса реабилитации. С ним в зимний сон погрузились медведи Бефана и Бабуля, а также новые обитатели зоопарка — Аладдин и Гром.

Спасение и восстановление после изъятия

Медведи Вася, Бефана и Бабуля поступили в зоопарк в конце 2022 года после изъятия у контрабандистов. Животные содержались в тесных клетках, они были сильно истощены и никогда не впадали в спячку. Зоологи и ветеринары провели сложную реабилитацию, создав для них комфортные условия для восстановления. Каждый медведь получил индивидуальную программу питания и ухода.

По словам Светланы Акуловой, генерального директора Московского зоопарка, переход от реабилитации к полноценной спячке стал подтверждением эффективности программы восстановления. Первой в 2023 году в спячку впала Бабуля, а в декабре 2024 года — Бефана. Теперь, спустя три года с момента поступления, Вася последовал за ними.

Как медведей готовят к зимнему сну

Подготовка к зимнему сну — это длительный и тщательно продуманный процесс, который начинается еще летом. Рацион медведей увеличивается, добавляются полезные жиры и белки, такие как орехи, рыба и сухофрукты, чтобы они накопили достаточный запас жира перед холодами. К декабрю 2025 года Вася и Бефана набрали здоровый вес, составляющий 160—170 кг.

Медведи получают специальные условия для зимнего сна: уютные берлоги с соломой и древесной стружкой, а температура в помещениях поддерживается от нуля до пяти градусов. Сотрудники зоопарка также стараются минимизировать шум, чтобы не нарушить покой животных.

Бурый медведь Гром и другие обитатели

Бурый медведь Гром, как и гималайские медведи, впервые ушел в спячку в Московском зоопарке. Гром был доставлен в зоопарк в конце 2022 года из Луганской области и после адаптации уснул на зимний период. Это его вторая спячка на территории зоопарка, что говорит о его благополучной адаптации и хорошем состоянии.

Пробуждение медведей ожидается с наступлением весеннего тепла, в марте 2026 года. А пока зоопарк продолжает радовать посетителей онлайн-трансляциями, где можно наблюдать за другими медведями, которые не впадают в зимний сон, и следить за жизнью других животных в вольерах.

Проект онлайн-трансляций реализуется в сотрудничестве с Департаментом информационных технологий города Москвы, предоставляя возможность всем желающим следить за жизнью животных в зоопарке в реальном времени.