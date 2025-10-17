С начала 2025 года контракт с Вооруженными силами России заключили 336 тысяч человек, сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Астраханскую область. В регионе он ознакомился с устройством военных комиссариатов и поделился коротким роликом о поездке на своей странице во «ВКонтакте».

Медведев оценил ситуацию с набором на контрактную службу по стране как «удовлетворительную». По его словам, свой вклад в этот процесс вносят «каждая область, каждый субъект федерации и каждый пункт отбора». Кроме того, с начала года в войсковые части прибыли 28 тысяч добровольцев, добавил зампред Совбеза.

Как отмечает «Военный осведомитель», таким образом в российские войска поступают около 30-50 тыс. контрактников и добровольцев ежемесячно, что «несколько больше, чем было в первой половине [текущего] года».

В июле Медведев говорил, что за первое полугодие 2025-го в российскую армию поступили 210 тыс. контрактников, еще 18 тыс. человек были приняты в добровольческие подразделения. Темп комплектования вооруженных сил он назвал «весьма приличным».

Зампред Совбеза подчеркнул, что набрать такое количество военнослужащих удалось благодаря «общей работе», и выразил надежду на сохранение «такой же динамики и в последующее время».

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в зоне боевых действий на Украине находятся около 90 тыс. москвичей. В их числе профессиональные военные, а также те, кто были мобилизованы или пошли на службу по контракту.