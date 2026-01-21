Задержанный накануне по подозрению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК) мэр Звездного городка Евгений Баришевский принял решение покинуть пост по собственному желанию. Об этом он соообщил в телеграм-канале.

«Принял решение сложить полномочия главы городского округа Звёздный городок Московской области по собственному желанию. Этот шаг дался мне нелегко, ведь значительная часть моей трудовой жизни была посвящена служению этому уникальному муниципалитету», — написал он.

Членство главы Звездного городка в «Единой России» также приостановлено. Решение единогласно приняли политические советы в округах Щелково и Звездный городок.

Евгений Баришевский родился в 1981 году в Балашихе. Он занимал руководящие должности в структурах «Единой России», был депутатом Мособлдумы, возглавлял администрации Орехово-Зуевского округа и Лобни. Главой Звездного городка его назначили в 2022 году сроком на пять лет.

О задержании Баришевского стало известно 20 января. В тот же день его отправили под домашний арест. Согласно информации из картотеки Тверского районного суда Москвы, изначально следствие просило заключить его под стражу, однако 19 января ходатайство отклонили. Решение вступает в силу 23 января.

ГСУ СК по Московской области сообщил, что Баришевскому, его знакомым и местному предпринимателю предъявлены обвинения в получении (п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК), посредничестве («а,б» ч.3 ст. 291.1 УК) и дачи взятки (п.п. «а,б» ч.4 ст. 291 УК) в зависимости от роли. Главу городского округа подозревают в получении взятки в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие считает, что 16 января Баришевский получил взятку в размере 365 тыс. рублей от неназванного предпринимателя через посредников. Утверждается, что глава городского округа получил средства за покровительство при выполнении контракта по благоустройству дошкольного учреждения и беспрепятственный прием работы.

Местная газета «Взгляд с орбиты» отмечает, что речь идет о работах по благоустройству детского сада «Ласточка» — структурного подразделения единственной в городе школы им. дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова.

Телеграм-канал «Звездный городок» в свою очередь писал, что сроки работ по благоустройству были сорваны, а жители неоднократно жаловались на результаты, в том числе низкое качество асфальтового покрытия вокруг здания. В паспорте объекта сроками работ был обозначен период с июля по август 2025 года.

Ресурс отмечал, что благоустройство объекта не закончили к 1 сентября, а детям во время тихого часа приходилось спать «под грохот строительной техники». 1 декабря канал опубликовал пост с фотографиями реального состояния территории вокруг детского сада — на них видно груды строительного мусора и распаханную землю.

В публикации также обратили внимание, что администрация «откровенно проигнорировала» 50-летний юбилей Ласточки и не вручила сотрудникам благодарности за многолетний труд.

Кроме того, в январе прошедшего года сотрудники детского сада остались без стимулирующих выплат. Со слов педагогов, строка «стимулирующие выплаты» вскоре внезапно исчезла из расчетного листка по заработной плате.