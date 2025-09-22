Управление СК по Владимирской области предъявило главе Владимира Дмитрию Наумову обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, чиновник получил 1,1 млн рублей от представителей сферы ритуальных услуг.

В пресс-релизе СК говорится, что Наумов «в целях обогащения» вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, пообещав «оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности» во Владимире. Как утверждает ведомство, глава города содействовал назначению фигурантов на руководящие должности в МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» и МКУ «Центр управления городскими дорогами».

Кроме того, Наумов инициировал издание нормативного акта о погребении и похоронном деле. Документ фактически ограничивал права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса, поясняет СК. За это чиновник получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

По местам жительства и работы Наумова провели обыски, в ходе которых были изъяты денежные средства, украшения, дорогостоящий автомобиль и иные объекты.

Обвиняемым из Подмосковья следствие вменяет дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК, до 12 лет лишения свободы). Дела о получении и даче взятки соединены в одно производство.

В то же время предполагаемые взяткодатели проходят фигурантами дела о хищении денежных средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей. В рамках расследования фигурируют еще 11 соучастников, отмечает СК.

«Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов регионального УФСБ, а также доказательств, полученных следователями СК России при расследовании уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса», — говорится в сообщении ведомства.

О задержании Дмитрия Наумова по подозрению в связях с участниками «кладбищенской мафии» стало известно 27 августа. Суд арестовал чиновника на два месяца, до 25 октября. Дело рассматривается в закрытом режиме, поскольку его обстоятельства могут содержать государственную тайну, заявили в управлении СК по региону. После задержания главы Владимира региональное отделение «Единой России» приостановило его членство в партии.

Наумов возглавил Владимир в ноябре 2022 года. До этого он в течение трех лет руководил администрацией Гороховецкого района.