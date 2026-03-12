Москва скоро адаптируется к ограничениям интернета, и закупленные сейчас гаджеты — стационарные телефоны, рации или пейджеры — будут просто «пылиться на полках». Таким мнением в беседе с RTVI поделился основатель сервиса «ДомИнтернет» Сергей Скворцов. Он напомнил, что жители других регионов сталкивались с проблемами связи и научились с этим жить еще до появления белого списка.

С начала марта жители Москвы столкнулись с масштабными перебоями мобильной связи и интернета — прежде всего в центре города. Проблемы фиксировались у всех операторов «большой четверки»: МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2. Без связи также оказалось и здание Госдумы: не работали ни мобильные сети, ни думский Wi-Fi, ни Telegram, ни мессенджер Max. Как сообщают СМИ и очевидцы, возникли проблемы с доступом к сервисам из «белого списка», которые должны работать при ограничениях: жители сообщали, что в центре не загружались ни карты, ни банковские приложения, ни музыкальные сервисы.

10 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничительные меры связаны с обеспечением безопасности в условиях применения Украиной «все более изощренных методов для атак», и подчеркнул, что «все отключения происходят в строгом соответствии с действующим законодательством».

На фоне перебоев москвичи адаптировались как могли: по данным Wildberries, с 6 по 10 марта продажи пейджеров выросли на 73%, раций — на 27%, стационарных телефонов — примерно на четверть, а продажи бумажных карт и атласов в «Читай-городе» увеличились на 48%. Театры попросили зрителей заранее распечатывать электронные билеты.

Скворцов напомнил, что во многих регионах России блокировки мобильного интернета начались еще в 2025 году, когда не было «никаких белых списков и люди оставались вообще без связи», и тогда тоже была «волна повышенного спроса на подобные гаджеты».

«На юге России, например в Краснодаре, летом 2025 года мобильный интернет могли ограничивать на несколько дней. При этом не работало даже “Яндекс Такси”. Первой реакцией была паника — искали альтернативные варианты, в том числе покупали рации», — рассказал он.

На деле практической пользы от большинства этих покупок немного, добавил собеседник RTVI. И если роль раций понятна — они «хоть как-то снижают тревожность в первые дни», но не заменяют при этом интернет, то к использованию пейджеров в современной России есть вопросы, отметил он.

«Как будут работать эти гаджеты и будут ли? В России это уже мертвая технология. Для пейджинговой связи требуется специализированная инфраструктура — базовые станции пейджинга. Последний крупный оператор прекратил работу в 2021 году, а к 2023 году в нашей стране не осталось действующих лицензий на оказание пейджинговых услуг. А для подключения стационарных телефонов нужны провода в доме. Если их нет, то быстро установить не получится. Да и замена мобильного интернета на стационарный телефон выглядит сомнительной историей», — сказал эксперт.

По его мнению, через пару недель, когда «паника уляжется», рации и пейджеры «будут пылиться на полках». Скворцов напомнил, что в других городах хоть и тоже скупали рации, но по улицам с ними так никто и не стал ходить, и тема осталась «хайпом для блогеров».

Реальным спасением, по словам Скворцова, оказался проводной домашний интернет с Wi-Fi-роутером — его блокировки не затрагивают.

«Наша компания столкнулась с аномальным спросом на домашний проводной интернет. Напомню, что блокируют только мобильную сеть, поэтому домашний Wi-Fi стал настоящим спасением. Из-за повышенного количества заявок провайдерам пришлось даже увеличить срок подключения. <…> Лучшее средство для поддержания привычного образа жизни или хотя бы его подобия в данной ситуации — это наличие проводного интернета в квартире в комплекте с Wi-Fi-роутером. Белый список также значительно упростил доступ к коммуникации, если сравнивать с тотальными мобильными блокировками в 2025 году», — добавил эксперт.

Он отметил, что Москва не первый город, где возникали проблемы с доступом к сервисам в белом списке, это происходило и в других регионах России на первых этапах после запуска блокировок мобильного интернета. Сбои в работе некоторых сервисов из перечня Минцифры фиксируются до сих пор, хотя это происходит реже, заметил специалист.

«Люди в разных городах страны уже научились жить в новых реалиях: перед выходом из дома делают скриншоты, записывают важные контакты, загружают нужную информацию в офлайн-режим, чтобы на улице иметь все под рукой. Даже таксисты привыкли работать в условиях блокировок — приезжают к точкам Wi-Fi (в кафе, ТЦ), берут заказ, сохраняют маршрут и едут без навигатора по офлайн-карте», — рассказал собеседник RTVI.

Что касается сбоев с «белыми списками» в Москве, Скворцов объясняет их масштабом: столица — крупнейший потребитель интернета в стране с наибольшей концентрацией бизнеса, поэтому внедрение системы шло здесь позже и с большими трудностями, чем в регионах.