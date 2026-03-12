В Москве и области несколько дней продолжаются проблемы с доступом к интернету. В отдельных районах столицы это затронуло также и сервисы, которые входят в «белый список». В беседе с RTVI ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что такого рода сбои, вероятно, вызваны тем, что спецслужбы пытаются отразить особые угрозы, связанные не только с атакой дронов.

Жители Москвы с начала марта сталкиваются с масштабными отключениями мобильной связи и интернета. По данным телеграм-канала «Код Дурова», сеть отключали не в целых районах, а в конкретных зонах: буквально в одной части района могло работать все, а через несколько улиц сеть исчезала полностью. Мобильные операторы утверждали, что проблема не на их стороне, и ссылались на «меры безопасности». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 10 марта заявил, что ограничения связаны с обеспечением безопасности граждан в условиях применения Украиной «все более изощренных методов для атак», и будут действовать столько, «насколько необходимы дополнительные меры». По его словам, возникшие у бизнеса проблемы поможет решить расширение «белого списка».

«Отключения интернета регулируются регламентом, который предоставляют спецслужбы. Самый простой пример, наверное, это аэропорты — там существует разная степень угрозы, опасности. И отключения, в зависимости от этого, тоже имеют разную градацию. Есть отключения, когда работают белые списки [целиком], а есть такие, когда в белых списках работают только конкретные ресурсы. То есть даже в белом списке есть своя градация. А еще есть отключения, когда работают только голосовые звонки и не работает вообще ничего, включая то, что в белом списке», — сказал Муртазин.

По его словам, именно такие жесткие ограничения по территориальному признаку и наблюдались в центре Москвы.

«Это наводит на мысль о том, что такие жесткие ограничения не связаны с опасностью дронов — они связаны с другими угрозами, которые пытаются отразить сегодня наши спецслужбы. Настолько жесткие отключения характеризуются тем, что вероятность этой опасности оценивается государством как достаточно весомая. Это не просто “мы дуем на воду”. Это жесткие отключения как раз для того, чтобы не произошло чего-нибудь плохого», — добавил аналитик.

Комментируя информацию о том, что сбои затронули и проводной сегмент, Муртазин напомнил, что публичный Wi-Fi де-факто является проводным интернетом, и что поступали сообщения о его недоступности в центре Москвы.

Ущерб бизнеса за пять дней отключений, по оценкам экспертов, составил от 3 до 5 млрд рублей. Сильнее всего пострадали курьерские службы, такси, каршеринг и розничная торговля: клиенты получали лишь 2% заказов самовывозом вместо обычных 5-6%. Москвичи тем временем адаптировались как могли — по данным Wildberries, с 6 по 10 марта на 27% вырос оборот раций, на 73% — продажи пейджеров, а стационарных телефонов — примерно на четверть. Продажи бумажных карт и атласов в сети «Читай-город» за тот же период выросли на 48%.

Российский опыт подобных отключений Муртазин назвал уникальным.

«В других странах — тотальное отключение рубильника, когда интернета нет вообще никакого. Таких массовых разнообразных отключений, как в России, не было ни в одной стране мира, потому что там нет инфраструктуры, которая позволяет именно так отключать. И нет белых списков», — объяснил он.

Собеседник RTVI добавил, что в регионах, где есть угроза дронов, белые списки работают более-менее стабильно и возвращают трафик примерно на треть от исходного. При этом аналитик признал, что отключения создают коммерческое преимущество для ресурсов из белого списка: например, люди вынуждены читать новости только в определенных источниках, а «не где-то еще».

«Этот дисбаланс желательно исправлять, но исправить мы его не можем», — отметил специалист.

По мнению Муртазина, в будущем ситуация вряд ли изменится.