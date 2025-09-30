Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что Европа не находится в состоянии мира с Россией, но и не воюет с ней. Заявление главы Германии передает агентство Reuters.

«Позвольте мне выразить это фразой, которая на первый взгляд может показаться немного шокирующей. <…> Мы не находимся в состоянии войны, но и в состоянии мира мы больше не находимся», — сказал Мерц 29 сентября, комментируя отношения Европы с Россией.

По мнению Мерца, Москва намерена подорвать единство Евросоюза, а боевые действия между Россией и Украиной угрожают демократии и свободе европейцев.

Как отмечает Reuters, Мерц также заявил, что план ЕС по передаче замороженных российских активов Украине может обеспечить военную поддержку Киева в течение трех-пяти лет. Канцлер ФРГ считает, что за это время продолжение боевых действий может стать «экономически невыгодным» для Москвы.

Ранее Мерц предложил, чтобы Евросоюз выдал Украине беспроцентный «репарационный кредит» в размере €140 млрд за счет замороженных активов России. По словам главы Германии, деньги пойдут исключительно на приобретение военной техники для украинцев, решения о котором Киев будет принимать вместе с европейцами, а сам кредит будет возвращен тогда, когда «Россия выплатит компенсацию Украине за ущерб».

25 сентября издание Politico со ссылкой на источники писало, что Германия поддерживает «юридически креативную» идею Евросоюза по передаче российских замороженных активов Украине. План заключается в том, чтобы заменить эти активы на облигации, обеспеченные Брюсселем.

Старший юрист коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Никита Ершов в беседе с RTVI усомнился в реализации этого плана.

«Совершенно неясно, откуда ЕС в дальнейшем возьмет денежные средства для выплат по таким облигациям их новоиспеченным держателям. А вот вероятность того, что Брюссель поставит выплаты по таким облигациям под условия, выгодные ЕС, кажется очень высокой. Аргумент о том, что Украина в дальнейшем вернет эти деньги ЕС, а ЕС — России, да еще и по требованию инвестора, выглядит несостоятельно», — сказал эксперт.

Россия отреагирует на потенциальное изъятие ее активов в Европе, ранее заявлял пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.