За стремлением США реорганизовать НАТО по образцу времен холодной войны может последовать ряд идеологических изменений, которые повлияют на Европу, Россию и Китай. Об этом заявил «Абзацу» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Эксперт прокомментировал заявление замглавы Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби на встрече министров обороны стран — членов альянса 12 февраля. Колби отметил, что нынешний подход к НАТО не соответствует современным требованиям. Он призвал к созданию обновленной версии Североатлантического альянса — «НАТО 3.0», при которой Европа должна будет увеличить свои оборонные расходы.

Преобразование НАТО — это попытка Вашингтона отойти от финансирования организации и перераспределить обязательства между всеми ее членами, считает Рафаэль Ордуханян. Он предположил, что система, которую стремятся выстроить американцы, обяжет другие страны полностью соглашаться с инициативами Белого дома под угрозой исключения из альянса.

По мнению Ордуханяна, Вашингтон хочет создать инструмент реагирования «на все вызовы в мире». Если во времена холодной войны это касалось СССР и отчасти Китая, то теперь затронет также Иран и другие государства, пытающиеся проявить себя на мировой арене. В этом случае европейские страны, за исключением Франции и некоторых других союзников США, останутся без права голоса, допустил политолог.

«В определенной степени это будет микрополитический ГУЛАГ, где все положения, которые будут создаваться Штатами, станут беспрекословно поддерживаться членами этой группы», — заявил собеседник «Абзаца».

Он не исключил, что в обновленной версии военный блок нацелится и на борьбу с мусульманскими государствами. Роль «советника» в таком случае будет выполнять Израиль.

Чего США хотят от НАТО

Замглавы Пентагона, объясняя необходимость перейти к новой версии НАТО, подчеркнул, что речь идет не об отказе от альянса, а о «возвращении к его основополагающей цели». Колби заявил, что на мировую арену вернулась политика силы, поэтому США уделяют первостепенное внимание защите собственных территорий и предотвращению конфликтов в Тихоокеанском регионе.

При этом США и их союзники «должны быть готовы к возможности того, что потенциальные противники будут действовать одновременно на нескольких театрах военных действий», подчеркнул Колби.

По его словам, НАТО в его первоначальном варианте «определялось жестким, реалистичным и трезвым подходом к сдерживанию и обороне». В частности от Европы в эпоху холодной войны требовалось проявлять инициативу в собственной обороне, и эта модель «оказалась невероятно успешной», заявил Колби.

После распада СССР Североатлантический альянс преобразовался в «НАТО 2.0». В этой версии акцент сместился с обороны Европы на операции «за пределами зоны ответственности» и существенное разоружение на континенте, отметил замглавы Пентагона.

«Жесткий, гибкий реализм» НАТО времен холодной войны сменился «более либеральным интернационалистским мышлением о “международном порядке, базирующемся на правилах”», заявил Колби, назвав такой подход устаревшим.

Обновленная версия НАТО, по задумке Вашингтона, должна стать ближе к первоначальному варианту альянса. Европе необходимо взять на себя первостепенную ответственность за свою оборону. США же будут помогать европейским союзникам «в более ограниченном и целенаправленном объеме», пояснил Колби.

Кроме того, США намерены отдавать приоритет «только тем театрам военных действий и вызовам, где только американская мощь может сыграть решающую роль», подчеркнул замглавы Пентагона.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в недавнем интервью заявил, что Европа находится «в состоянии чрезвычайного положения в сфере безопасности», а гарантий помощи со стороны США нет. По его мнению, слабость Европы заключается не в подготовке военного командования, а в недостаточных производственных мощностях. На этом фоне он призвал перенаправить избыточные мощности автозаводов на производство танков и других видов вооружений.