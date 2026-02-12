Европа должна перевести свою экономику на «военные рельсы» и использовать избыточные мощности автомобильных заводов для производства вооружений. Об этом в интервью El Pais заявил бывший генсек НАТО и экс-премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

«В Европе есть производители транспортных средств с избыточными мощностями. Они должны направить этот избыток мощностей в производство военного оборудования, как это сделали Соединенные Штаты в 1941 году. Они трансформировали свою экономику за несколько месяцев в военную экономику, в которой они отложили гражданское производство и начали производить танки, самолеты, корабли и боеприпасы», — заявил он.

На вопрос о том, должны ли такие компании, как Mercedes или Fiat, закрыть сборочные заводы и заняться производством танков, собеседник издания пояснил: «Я говорю о том, что эти компании производят автомобили, на которые нет спроса. Вместо того чтобы производить автомобили, которые не продаются, и просить субсидии, они могли бы поставить этот избыток мощностей на службу военной промышленности».

Когда журналист заметил, что это звучит похоже на то, что делал Адольф Гитлер после прихода к власти в Германии, Расмуссен возразил: «Нет, совсем нет. Есть фундаментальное различие: мы строили бы вооружение для самообороны, для защиты европейской мечты, европейских ценностей. Не для того, чтобы на кого-то нападать или развязывать войны».

По словам Расмуссена, слабость Европы заключается не в подготовке военного командования, а в недостаточном оснащении и производственных мощностях.

«У нас нет транспортных возможностей для наших солдат, у нас мало спутников. Мы должны ускорить производство стратегических военных материалов, <…> должны перевести европейские экономики на военные рельсы. <…> У нас нет гарантий, что США нам помогут. Я согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном — Европа находится в состоянии чрезвычайного положения в сфере безопасности», — отметил он.

Экс-генсек НАТО также прокомментировал притязания президента США Дональда Трампа в адрес Гренландии (автономная территория Дании). По словам Расмуссена, «сам факт того, что американский президент угрожает предпринять военные действия против союзника с намерением отнять у него территорию, — это нечто ужасное».

«Гренландия не продается, и любой риелтор знает, что если земельный участок не выставлен на продажу, его нельзя купить», — заявил он.

По его мнению, Европа отреагировала на угрозы Трампа «хорошо», потому что в данном случае «лесть не работает»: «С этим американским президентом нужно быть твердым».

В октябре 2025 года экс-глава ФСБ, бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что третья мировая война уже началась, пусть пока и в гибридном варианте, и «не в Украине, не в СВО». Он отметил, что мир не раз «стоял у опасной черты», упомянув Карибский кризис, войну во Вьетнаме и Афганистане, а также распад СССР и расширение блока НАТО.